Баскетболистов Артема Слипенчука и Артема Покоенко было пожизненно дисквалифицировано решение ФБУ

Тренер национальной сборной Украины по баскетболу Артем Слипенчук. Фото: ФБУ

Тренер национальной сборной Украины по баскетболу Артем Слипенчук и игрок молодежной сборной Артем Покоенко были пожизненно дисквалифицированы решением Федерации баскетбола Украины. Причиной стало то, что они не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов в установленные сроки.

Об этом сообщила Федерация баскетбола Украины (ФБУ) в четверг, 29 августа.

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Слипенчук, который в прошлом сезоне тренировал "Черкасские Обезьяны" и Покоенко, баскетболист "Запорожья", не вернулись в Украину после учебно-тренировочных сборов этим летом в определенные ФБУ сроки.

Дисквалифицированные баскетболисты. Фото: ФБУ

Исполком ФБУ рассмотрел ситуацию и решил пожизненно отстранить их от любой деятельности, связанной с баскетболом в Украине.

"Они поехали на учебно-тренировочные сборы этим летом, но не вернулись в определенный срок, за что были пожизненно дисквалифицированы решением Исполкома ФБУ", — говорится в сообщении.

Сообщается, что решение дисквалификации было принято единогласно.