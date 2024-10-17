Дмитрия Скапинцева отчислили из НБА — где продолжит играть украинец

Дмитрий Скапинцев. Фото: instagram.com/d.skapintsev/

Количество украинских баскетболистов в клубах НБА снова уменьшилось до двух. У Дмитрия Скапинцева до сих пор не получилось зарекомендовать себя.

По сообщению инсайдеров Кита Смит и Ноа Дальщелла, украинца отчислили из основного состава "Бостона", действующего чемпиона НБА.

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В прошлом сезоне за "Бостон" выступал украинский атакующий защитник Святослав Михайлюк. Несмотря на роль игрока ротации и малое количество времени на паркете, его не отчислили.

Скапинцев больше не игрок НБА

В межсезонье Скапинцев покинул структуру "Нью-Йорк Никс" и подписал негарантированный контракт с "Бостоном". Согласно этому договору, клуб в любой момент мог отчислить украинца.

"Селтикс" дали центровому сборной Украины всего три игры в предсезонных матчах. Проявить себя за отведенное время игрок не смог, набирая в среднем 2,7 очка и один подбор за матч.

После отчисления Скапинцев будет играть в G-Лиге за фарм-клуб "Бостона" "Мэн Селтикс".

Дмитрий Скапинцев в составе "Нью-Йорка". Фото: instagram.com/d.skapintsev/

В прошлом сезоне Скапинцев попал в похожую ситуацию в "Нью-Йорк Никс", где с ним подписали негарантированный контракт и отчислили после нескольких матчей.

Напомним, игроки НБА попали в рейтинг десяти самых богатых спортсменов Украины.

Ранее Федерация баскетбола пожизненно отстранила двух украинских спортсменов.