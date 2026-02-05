Шакур Стівенсон залишився без чемпіонського пояса і готовий іти до суду

Шакур Стівенсон прийняв принципову позицію. Фото: Ishika Samant/Getty Images

Всесвітня боксерська рада ухвалила рішення позбавити титулу чемпіона світу в легкій вазі Шакура Стівенсона. Приводом стала відмова американського боксера виплатити обов'язковий санкційний внесок за бій, який проходив поза титульною ваговою категорією.

Стівенсон категорично не згоден із цим рішенням і готовий відстоювати свої права в суді, про що розповів на своїй сторінці в соцмережі X.

Сам Шакур Стівенсон дав зрозуміти, що не вважає вимоги організації обґрунтованими. За його версією, WBC не мав стосунку до поєдинку з Теофімо Лопесом, а тому не має права претендувати на фінансові відрахування. Рішення ради він сприйняв як тиск, а не як спортивну процедуру.

Шакур Стівенсон у бою проти Теофімо Лопеса. Фото: Ishika Samant/Getty Images

Конфлікт Шакура з WBC перейшов у публічну площину

Історія швидко вийшла за рамки офіційних заяв. Стівенсон публічно позначив свою позицію, підкресливши, що не збирається платити внесок, який вважає несправедливим, навіть якщо це означає розставання з чемпіонським поясом.

Шакур Стівенсон є одним із найуспішніших боксерів свого покоління. Він став дворазовим чемпіоном світу в різних вагових категоріях, олімпійським срібним призером Ріо-2016, переможцем титульних боїв за версіями WBC та WBO, а також один із небагатьох чинних боксерів, які зберігали нуль у графі поразок на момент позбавлення титулу.

