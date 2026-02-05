Усик може отримати нового претендента на титули вже у квітні

Олександр Усик зі старшою донькою Єлизаветою в Ер-Ріяді. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Переможець бою між Дереком Чісорою та Деонтеєм Вайлдером може стати путівкою до титульного поєдинку проти Олександра Усика. Такий розвиток подій розглядається в разі, якщо обов'язкові захисти почнуть формуватися відразу за кількома версіями.

Відомий промоутер Френк Воррен заявив про великий інтерес до протистояння українця з одним із ветеранів боксу, повідомляє Sky Sports.

У професійному середовищі вважають, що йдеться про останній великий шанс для обох ветеранів. Вік та кількість важких боїв за плечима Дерека Чісори та Деонтея Вайлдера не залишають простору для довгих перебудов або повернень після поразки, а сам поєдинок сприймається як розвилка кар'єри. Не виключено, що боксер, який програв, "піде на пенсію", а переможець отримає "шанс усієї кар'єри".

Наойя Іноуе (ліворуч) та Олександр Усик. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Черга до Усика вже формується

Ситуацію ускладнює і позиція боксерських організацій. Після добровільних домовленостей чемпіону доведеться враховувати вимоги обов'язкових претендентів, і саме цей бій може визначити наступного суперника. При цьому вже зараз відомо, що в найближчій перспективі Усик буде змушений реагувати на тиск з боку різних версій. Френк Воррен позначив розклад сил максимально прямо.

"Це бій, після якого хтось просто не повернеться. У такому віці поразки не проходять безслідно. Обов'язкові захисти ніхто не скасовував, і з ними доведеться рахуватися. Усик уже все довів і тепер сам вибирає, яким буде його наступний крок", — заявив Воррен.

Бій Чісори та Вайлдера відбудеться 4 квітня.

