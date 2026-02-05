Видео
Україна
Победитель большого боя может бросить вызов Усику

Победитель большого боя может бросить вызов Усику

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 09:50
Усик может получить нового претендента на титулы уже в апреле
Александр Усик со старшей дочерью Елизаветой в Эр-Рияде. Фото: Richard Pelham/Getty Images

Победитель боя между Дереком Чисорой и Деонтеем Уайлдером может стать путевкой к титульному поединку против Александра Усика. Такое развитие событий рассматривается в случае, если обязательные защиты начнут формироваться сразу по нескольким версиям.

Известный промоутер Фрэнк Уоррен заявил о большом интересе к противостоянию украинца с одним из ветеранов бокса, сообщает Sky Sports

Читайте также:

В профессиональной среде считают, что речь идет о последнем большом шансе для обоих ветеранов. Возраст и количество тяжелых боев за плечами Дерека Чисоры и Деонтея Уайлдера не оставляют пространства для долгих перестроек или возвращений после поражения, а сам поединок воспринимается как развилка карьеры. Не исключено, что проигравший боксер "уйдет на пенсию", а победитель получит "шанс всей карьеры". 

Александр Усик
Наойя Иноуэ (слева) и Александр Усик. Фото: Mark Robinson/Getty Images

Очередь к Усику уже формируется

Ситуацию осложняет и позиция боксерских организаций. После добровольных договоренностей чемпиону придется учитывать требования обязательных претендентов, и именно этот бой может определить следующего соперника. При этом уже сейчас известно, что в ближайшей перспективе Усик будет вынужден реагировать на давление со стороны разных версий. Фрэнк Уоррен обозначил расстановку сил максимально прямо. 

"Это бой, после которого кто-то просто не вернется. В таком возрасте поражения не проходят бесследно. Обязательные защиты никто не отменял, и с ними придется считаться. Усик уже все доказал и теперь сам выбирает, каким будет его следующий шаг", — заявил Уоррен.

Бой Чисоры и Уайлдера состоится 4 апреля.  

спорт Александр Усик бокс Деонтей Уайлдер Дерек Чисора
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
