Україна
Главная Спорт Чемпион мира по боксу остался без пояса и готов идти в суд

Чемпион мира по боксу остался без пояса и готов идти в суд

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 13:54
Шакур Стивенсон остался без чемпионского пояса и готов идти в суд
Шакур Стивенсон принял принципиальную позицию. Фото: Ishika Samant/Getty Images

Всемирный боксерский совет принял решение лишить титула чемпиона мира в легком весе Шакура Стивенсона. Поводом стал отказ американского боксера выплатить обязательный санкционный взнос за бой, который проходил вне титульной весовой категории.

Стивенсон категорически не согласен с этим решением и готов отстаивать свои права в суде, о чем рассказал на своей странице в соцсети X

Читайте также:

Сам Шакур Стивенсон дал понять, что не считает требования организации обоснованными. По его версии, WBC не имел отношения к поединку с Теофимо Лопесом, а потому не вправе претендовать на финансовые отчисления. Решение совета он воспринял как давление, а не как спортивную процедуру. 

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон в бою против Теофимо Лопеса. Фото: Ishika Samant/Getty Images

Конфликт Шакура с WBC перешел в публичную плоскость

История быстро вышла за рамки официальных заявлений. Стивенсон публично обозначил свою позицию, подчеркнув, что не собирается платить взнос, который считает несправедливым, даже если это означает расставание с чемпионским поясом.

Шакур Стивенсон является одним из самых успешных боксеров своего поколения. Он стал двукратным чемпионом мира в разных весовых категориях, олимпийским серебряным призером Рио-2016, победителем титульных боев по версиям WBC и WBO, а также один из немногих действующих боксеров, сохранявших ноль в графе поражений на момент лишения титула. 

Напомним, у Влады Седан состоялось неожиданное знакомство с болельщиками амстердамского "Аякса". 

Мирон Маркевич рассказал, какие перспективы открылись перед Романом Яремчуком и Александром Зинченко. 

скандал спорт бокс Шакур Стивенсон WBC
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
