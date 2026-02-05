Шакур Стивенсон остался без чемпионского пояса и готов идти в суд

Чемпион мира по боксу остался без пояса и готов идти в суд
Всемирный боксерский совет принял решение лишить титула чемпиона мира в легком весе Шакура Стивенсона. Поводом стал отказ американского боксера выплатить обязательный санкционный взнос за бой, который проходил вне титульной весовой категории.
Стивенсон категорически не согласен с этим решением и готов отстаивать свои права в суде, о чем рассказал на своей странице в соцсети X.
Сам Шакур Стивенсон дал понять, что не считает требования организации обоснованными. По его версии, WBC не имел отношения к поединку с Теофимо Лопесом, а потому не вправе претендовать на финансовые отчисления. Решение совета он воспринял как давление, а не как спортивную процедуру.
Конфликт Шакура с WBC перешел в публичную плоскость
История быстро вышла за рамки официальных заявлений. Стивенсон публично обозначил свою позицию, подчеркнув, что не собирается платить взнос, который считает несправедливым, даже если это означает расставание с чемпионским поясом.
Шакур Стивенсон является одним из самых успешных боксеров своего поколения. Он стал двукратным чемпионом мира в разных весовых категориях, олимпийским серебряным призером Рио-2016, победителем титульных боев по версиям WBC и WBO, а также один из немногих действующих боксеров, сохранявших ноль в графе поражений на момент лишения титула.
Напомним, у Влады Седан состоялось неожиданное знакомство с болельщиками амстердамского "Аякса".
Мирон Маркевич рассказал, какие перспективы открылись перед Романом Яремчуком и Александром Зинченко.
Читайте Новини.LIVE!