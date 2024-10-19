Гаель Монфіс розповів, коли планує завершити кар'єру

Гаель Монфіс на корті. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Відомий французький тенісист та чоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс зізнався, що вже думає про закінчення активної кар'єри. Однак він не збирається робити цього найближчим часом.

Монфіс вже готовий до наступного сезону у великому тенісі, повідомляє Le Parisien.

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У свої 38 років Гаель Монфіс є 41 ракеткою світу. Володар 12 трофеїв, колишній півфіналіст Ролан Гаррос та US Open не планує йти з тенісу наступного сезону. Француз має намір грати так довго, як зможе.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Плани Монфіса на новий сезон

Нещодавно тенісист зізнався, що намагається більше часу приділяти дружині та маленькій дочці, проте це не заважає йому прагнути нових вершин у кар'єрі. Монфіс заявив, що головним викликом для нього стало "спортивне довголіття".

Гаель Монфіс з дружиною та дитиною. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Гаель Монфіс збирається активно провести 2025 рік та подивитися, чи залишаться в нього сили для нових поєдинків. Якщо француз відчуватиме, що може продовжувати виходити на корт, він не завершуватиме кар'єру.

Зараз Монфіс готується до турніру ATP-500, який проходитиме у Відні (Австрія) з 21 по 27 жовтня. Цього сезону Гаель зіграв 45 поєдинків, у яких здобув 24 перемоги.

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