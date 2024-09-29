Еліна Світоліна проходить реабілітацію в Києві після операції на нозі

Еліна Світоліна. Фото: instagram.com/elisvitolina

Найкраща тенісистка в історії України Еліна Світоліна достроково завершила сезон та у вересні перенесла операцію на нозі в одній із європейських клінік. Однак спортсменка здивувала, оскільки вирішила проходити реабілітацію в Україні.

Про це Світоліна повідомила на сторінці в Instagram.

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Зазначимо, що після US Open Світоліна вирішила зробити операцію через травму, яка заважала їй упродовж всього сезону. На багатьох турнірах українка просто знімалася зі змагань, через болі в нозі.

Світоліна в Києві

Рішення Світоліної пройти реабілітацію в Києві викликало захоплення, оскільки вона могла собі дозволити лікування в будь-якій країні. Натомість Еліна повернулася на батьківщину де йде війна.

У своєму зверненні Світоліна повідомила, що пересуватися Києвом на милицях важко. Саме тому вона захотіла написати про інклюзивність, де закликала бізнеси розширяти безбар’єрність.

"Ці думки та власний досвід змусили мене написати про безбарʼєрність. Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їх послугами чи принаймні зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів.

Памʼятаємо, зміни починаються із кожного з нас", — написала тенісистка.

Нагадаємо, Світоліна одночасно с Мартою Костюк покинула Відкритий чемпіонат США.

Світоліна також раніше не потиснула руку суперниці з Росії.