Элина Свитолина проходит реабилитацию в Киеве после операции на ноге

Элина Свитолина. Фото: instagram.com/elisvitolina

Лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина досрочно завершила сезон и в сентябре перенесла операцию на ноге в одной из европейских клиник. Однако спортсменка удивила, потому что решила проходить реабилитацию в Украине.

Об этом Свитолина сообщила на странице в Instagram.

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Отметим, что после US Open Свитолина решила сделать операцию из-за травмы, которая мешала ей в течение всего сезона. На многих турнирах украинка просто снималась с соревнований, из-за боли в ноге.

Свитолина в Киеве

Решение Свитолиной пройти реабилитацию в Киеве вызвало восхищение, поскольку она могла себе позволить лечение в любой стране. В то же время Элина вернулась на родину, где идет война.

В своем обращении Свитолина сообщила, что передвигаться по Киеву на костылях трудно. Поэтому она захотела написать об инклюзивности, где призвала бизнесы расширять безбарьерность.

"Эти мысли и собственный опыт заставили меня написать о безбарьерности. Чтобы каждый владелец аптеки, магазина, ресторана, спортзала и т.д. проверил, сможет ли человек с инвалидностью воспользоваться их услугами или по крайней мере зайти в помещение. Чтобы водители своими машинами не блокировали пандусы у зданий и не парковали свои автомобили на местах для инвалидов.

Помним, изменения начинаются с каждого из нас", — написала теннисистка.

Напомним, Свитолина одновременно с Мартой Костюк покинула Открытый чемпионат США.

Свитолина также раньше не пожала руку сопернице из России.