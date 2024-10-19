Гаэль Монфис рассказал, когда планирует завершить карьеру

Гаэль Монфис на корте. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Известный французский теннисист и муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис признался, что уже думает об окончании активной карьеры. Однако он не собирается делать этого в ближайшее время.

Монфис уже готов к следующему сезону в большом теннисе, сообщает Le Parisien.

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В свои 38 лет Гаэль Монфис является 41 ракеткой мира. Обладатель 12 трофеев, бывший полуфиналист Ролан Гаррос и US Open не планирует уходить из тенниса в следующем сезоне. Француз собирается играть так долго, как сможет.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Планы Монфиса на новый сезон

Недавно теннисист признался, что старается больше времени уделять жене и маленькой дочери, однако это не мешает ему стремиться к новым вершинам в карьере. Монфис заявил, что главным вызовом для него стало "спортивное долгожительство".

Гаэль Монфис с женой и ребенком. Фото: instagram.com/iamgaelmonfils/

Гаэль Монфис собирается активно провести 2025 год и посмотреть, останутся ли у него силы для новых поединков. Если француз будет чувствовать, что может продолжать выходить на корт, он не будет завершать карьеру.

В настоящее время Монфис готовится к турниру ATP-500, который пройдет в Вене (Австрия) с 21 по 27 октября. В этом сезоне Гаэль сыграл 45 поединков, в которых одержал 24 победы.

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