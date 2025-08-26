Марсель і Вотфорд виявили інтерес до гравців Динамо

Денис Попов під час матчу. Фото: УНІАН

Стало відомо, яку суму англійський "Вотфорд" був готовий заплатити за захисника київського "Динамо" Дениса Попова. Трансфер був реальний, але український клуб відмовився від пропозиції.

Сума угоди могла становити 4 млн євро, повідомив телекоментатор Ігор Циганик.

Керівництво київського "Динамо" не погодилося на цю суму, вважаючи її недостатньою для гравця основного складу. Також повідомляється, що французький "Марсель" виявляв інтерес до молодого захисника Тараса Михавка, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Увагу київському клубу було приділено і з боку потенційних покупців Костянтина Вівчаренка, проте конкретики не було.

Денис Попов під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Причина відмови "Динамо" від продажу гравців

Експерти зазначають, що в умовах невдалих єврокубкових матчів "Динамо", зокрема проти "Пафосу" та "Маккабі", керівництво могло б розглянути пропозицію від "Вотфорда". Проте клуб вирішив зберегти склад, щоб боротися за вихід до групового етапу Ліги Європи.

Інтерес до гравців "Динамо" за кордоном підтверджує, що команда продовжує залишатися в полі зору європейських клубів.

Денис Попов є вихованцем киян та провів за першу команду понад 70 матчів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" теж може залишитися без одного з лідерів, який хоче покинути клуб під час нинішнього трансферного вікна.

А головний тренер збірної України Сергій Ребров уже оголосив склад команди на найближчі матчі відбору на Кубок Світу-2026.