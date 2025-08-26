Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Чому Динамо відмовилося продавати Попова до Англії

Чому Динамо відмовилося продавати Попова до Англії

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 11:18
Марсель і Вотфорд виявили інтерес до гравців Динамо
Денис Попов під час матчу. Фото: УНІАН

Стало відомо, яку суму англійський "Вотфорд" був готовий заплатити за захисника київського "Динамо" Дениса Попова. Трансфер був реальний, але український клуб відмовився від пропозиції.

Сума угоди могла становити 4 млн євро, повідомив телекоментатор Ігор Циганик.

Реклама
Читайте також:

Керівництво київського "Динамо" не погодилося на цю суму, вважаючи її недостатньою для гравця основного складу. Також повідомляється, що французький "Марсель" виявляв інтерес до молодого захисника Тараса Михавка, але до офіційної пропозиції справа не дійшла. Увагу київському клубу було приділено і з боку потенційних покупців Костянтина Вівчаренка, проте конкретики не було.

Денис Попов
Денис Попов під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Причина відмови "Динамо" від продажу гравців

Експерти зазначають, що в умовах невдалих єврокубкових матчів "Динамо", зокрема проти "Пафосу" та "Маккабі", керівництво могло б розглянути пропозицію від "Вотфорда". Проте клуб вирішив зберегти склад, щоб боротися за вихід до групового етапу Ліги Європи.

Інтерес до гравців "Динамо" за кордоном підтверджує, що команда продовжує залишатися в полі зору європейських клубів.

Денис Попов є вихованцем киян та провів за першу команду понад 70 матчів.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" теж може залишитися без одного з лідерів, який хоче покинути клуб під час нинішнього трансферного вікна.

А головний тренер збірної України Сергій Ребров уже оголосив склад команди на найближчі матчі відбору на Кубок Світу-2026.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Денис Попов Вотфорд
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації