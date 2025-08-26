Відео
Головна Спорт Ребров оголосив заявку України на старт кваліфікації ЧС-2026

Ребров оголосив заявку України на старт кваліфікації ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:14
Ребров шокував вибором — хто потрапив до збірної України
Тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Головний тренер національної команди України Сергій Ребров оголосив список гравців, які готуватимуться до старту кваліфікації ЧС-2026. У вересні "синьо-жовті" зіграють проти Франції та Азербайджану.

До розширеного складу потрапили 25 футболістів, ще шістьох внесено до резерву, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.

Читайте також:

Примітно, що вперше виклик до національної команди отримали захисник київського "Динамо" Тарас Михавко та півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько.

Сборная Украины
Збірна України перед матчем. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Склад збірної України

Основу заявки складають представники "Шахтаря" та "Динамо", а також легіонери з топ-чемпіонатів Європи. Воротарську лінію сформували Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка") та Дмитро Різник ("Шахтар").

У списку захисників — Ілля Забарний ("ПСЖ"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Сваток ("Остін"), а також досвідчені гравці "Шахтаря" Микола Матвієнко та Валерій Бондар. У півзахисті ключовими фігурами залишаються Олександр Зінченко ("Арсенал"), Георгій Судаков і Микола Шапаренко. В атаці будуть задіяні Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олімпіакос") і Владислав Ванат ("Динамо").

Збір національної команди стартує 1 вересня під Познанню. Перший матч відбудеться 5 вересня у Вроцлаві проти Франції, а через чотири дні українці зустрінуться в Баку з Азербайджаном.

Нагадаємо, один із лідерів збірної України повідомив керівництву свого клубу про бажання виїхати в закордонний клуб.

У київському "Динамо" вперше за довгий час може з'явитися легіонер, який здатний стати провідним гравцем на полі.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
