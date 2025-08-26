Ребров шокував вибором — хто потрапив до збірної України

Ребров оголосив заявку України на старт кваліфікації ЧС-2026
Головний тренер національної команди України Сергій Ребров оголосив список гравців, які готуватимуться до старту кваліфікації ЧС-2026. У вересні "синьо-жовті" зіграють проти Франції та Азербайджану.
До розширеного складу потрапили 25 футболістів, ще шістьох внесено до резерву, повідомляє офіційний сайт Української Асоціації футболу.
Примітно, що вперше виклик до національної команди отримали захисник київського "Динамо" Тарас Михавко та півзахисник донецького "Шахтаря" Олег Очеретько.
Склад збірної України
Основу заявки складають представники "Шахтаря" та "Динамо", а також легіонери з топ-чемпіонатів Європи. Воротарську лінію сформували Андрій Лунін ("Реал"), Анатолій Трубін ("Бенфіка") та Дмитро Різник ("Шахтар").
У списку захисників — Ілля Забарний ("ПСЖ"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Сваток ("Остін"), а також досвідчені гравці "Шахтаря" Микола Матвієнко та Валерій Бондар. У півзахисті ключовими фігурами залишаються Олександр Зінченко ("Арсенал"), Георгій Судаков і Микола Шапаренко. В атаці будуть задіяні Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олімпіакос") і Владислав Ванат ("Динамо").
Збір національної команди стартує 1 вересня під Познанню. Перший матч відбудеться 5 вересня у Вроцлаві проти Франції, а через чотири дні українці зустрінуться в Баку з Азербайджаном.
