Ребров шокировал выбором — кто попал в сборную Украины

Тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров объявил список игроков, которые будут готовиться к старту квалификации ЧМ-2026. В сентябре "сине-желтые" сыграют против Франции и Азербайджана.

В расширенный состав попали 25 футболистов, еще шестеро внесены в резерв, сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации футбола.

Реклама

Читайте также:

Примечательно, что впервые вызов в национальную команду получили защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко и полузащитник донецкого "Шахтера" Олег Очеретько.

Сборная Украины перед матчем. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Состав сборной Украины

Основу заявки составляют представители "Шахтера" и "Динамо", а также легионеры из топ-чемпионатов Европы. Вратарскую линию сформировали Андрей Лунин ("Реал"), Анатолий Трубин ("Бенфика") и Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

В списке защитников — Илья Забарный ("ПСЖ"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Сваток ("Остин"), а также опытные игроки "Шахтера" Николай Матвиенко и Валерий Бондарь. В полузащите ключевыми фигурами остаются Александр Зинченко ("Арсенал"), Георгий Судаков и Николай Шапаренко. В атаке будут задействованы Артем Довбик ("Рома"), Роман Яремчук ("Олимпиакос") и Владислав Ванат ("Динамо").

Сбор национальной команды стартует 1 сентября под Познанью. Первый матч состоится 5 сентября во Вроцлаве против Франции, а через четыре дня украинцы встретятся в Баку с Азербайджаном.

Напомним, один из лидеров сборной Украины уведомил руководство своего клуба о желании уехать в зарубежный клуб.

В киевском "Динамо" впервые за долгое время может появиться легионер, который способен стать ведущим игроком на поле.