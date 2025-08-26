Марсель и Уотфорд проявили интерес к игрокам Динамо

Почему Динамо отказалось продавать Попова в Англию
Стало известно, какую сумму английский "Уотфорд" был готов заплатить за защитника киевского "Динамо" Дениса Попова. Трансфер был реален, но украинский клуб отказался от предложения.
Сумма сделки могла составить 4 млн евро, сообщил телекомментатор Игорь Цыганык.
Руководство киевского "Динамо" не согласилось на эту сумму, посчитав ее недостаточной для игрока основного состава. Также сообщается, что французский "Марсель" проявлял интерес к молодому защитнику Тарасу Михавко, но до официального предложения дело не дошло. Внимание киевскому клубу было уделено и со стороны потенциальных покупателей Константина Вивчаренко, однако конкретики не последовало.
Причина отказа "Динамо" от продажи игроков
Эксперты отмечают, что в условиях неудачных еврокубковых матчей "Динамо", в частности против "Пафоса" и "Маккаби", руководство могло бы рассмотреть предложение от "Уотфорда". Тем не менее клуб решил сохранить состав, чтобы бороться за выход в групповой этап Лиги Европы.
Интерес к игрокам "Динамо" за границей подтверждает, что команда продолжает оставаться в поле зрения европейских клубов.
Денис Попов является воспитанником киевлян и провел за первую команду более 70 матчей.
Напомним, донецкий "Шахтер" тоже может остаться без одного из лидеров, который хочет покинуть клуб во время нынешнего трансферного окна.
А главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже объявил состав команды на ближайшие матчи отбора на Кубок Мира-2026.
