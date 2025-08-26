Видео
Главная Спорт Почему Динамо отказалось продавать Попова в Англию

Почему Динамо отказалось продавать Попова в Англию

Дата публикации 26 августа 2025 11:18
Марсель и Уотфорд проявили интерес к игрокам Динамо
Денис Попов во время матча. Фото: УНИАН

Стало известно, какую сумму английский "Уотфорд" был готов заплатить за защитника киевского "Динамо" Дениса Попова. Трансфер был реален, но украинский клуб отказался от предложения. 

Сумма сделки могла составить 4 млн евро, сообщил телекомментатор Игорь Цыганык

Читайте также:

Руководство киевского "Динамо" не согласилось на эту сумму, посчитав ее недостаточной для игрока основного состава. Также сообщается, что французский "Марсель" проявлял интерес к молодому защитнику Тарасу Михавко, но до официального предложения дело не дошло. Внимание киевскому клубу было уделено и со стороны потенциальных покупателей Константина Вивчаренко, однако конкретики не последовало. 

Денис Попов
Денис Попов во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Причина отказа "Динамо" от продажи игроков

Эксперты отмечают, что в условиях неудачных еврокубковых матчей "Динамо", в частности против "Пафоса" и "Маккаби", руководство могло бы рассмотреть предложение от "Уотфорда". Тем не менее клуб решил сохранить состав, чтобы бороться за выход в групповой этап Лиги Европы.

Интерес к игрокам "Динамо" за границей подтверждает, что команда продолжает оставаться в поле зрения европейских клубов.

Денис Попов является воспитанником киевлян и провел за первую команду более 70 матчей.

Напомним, донецкий "Шахтер" тоже может остаться без одного из лидеров, который хочет покинуть клуб во время нынешнего трансферного окна. 

А главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже объявил состав команды на ближайшие матчи отбора на Кубок Мира-2026. 

Автор:
Максим Яворницкий
