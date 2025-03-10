Магучіх відмовилася побити рекорд Європи через дискомфорт у нозі

Ярослава Магучіх. Фото: з відкритих джерел

У неділю, 9 березня, українка Ярослава Магучіх уже втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Хоч вона й виграла фінал Апелдона-2025 із результатом 1.99 метра, проте дніпрянка відмовилася від спроби оновити рекорд Європи.

Про це повідомляє "Суспільне спорт"

Читайте також:

Чому Магучіх не оновила рекорд Європи

Після здобуття "золота", Магучіх вирішила не продовжувати боротьбу за нові висоти. Одним із потенційних досягнень, яке вона могла встановити в Нідерландах, був рекорд зимових чемпіонатів Європи — 2.05 метри, що залишається неперевершеним з 2007 року і належить бельгійці Тії Геллебаут.

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" Ярослава розповіла, що відмовилася від подальших стрибків через дискомфорт у нозі, який з'явився під час фінальних спроб.

"Я теж чекала (рекорд Європи. — Ред.), але рада, що в мене є золота медаль і я захистила свій титул. На жаль, у другій спробі на 1.99 м, я відчула біль у п'яті, тому ми вирішили закінчити змагання, щоб підійти здоровою до чемпіонату світу", — пояснила спортсменка.

Також учора ми писали, що Україна робить несподіваний прорив на Кубку світу з біатлону.

Крім того, ми повідомляли, що Дорощук виграв першу в історії України золоту медаль Чемпіонату Європи.