Магучіх відмовилася побити рекорд Європи через дискомфорт у нозі

Чому Магучіх відмовилася поставити рекорд Європи в приміщенні
У неділю, 9 березня, українка Ярослава Магучіх уже втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту в приміщенні. Хоч вона й виграла фінал Апелдона-2025 із результатом 1.99 метра, проте дніпрянка відмовилася від спроби оновити рекорд Європи.
Про це повідомляє "Суспільне спорт"
Чому Магучіх не оновила рекорд Європи
Після здобуття "золота", Магучіх вирішила не продовжувати боротьбу за нові висоти. Одним із потенційних досягнень, яке вона могла встановити в Нідерландах, був рекорд зимових чемпіонатів Європи — 2.05 метри, що залишається неперевершеним з 2007 року і належить бельгійці Тії Геллебаут.
В інтерв'ю "Суспільне Спорт" Ярослава розповіла, що відмовилася від подальших стрибків через дискомфорт у нозі, який з'явився під час фінальних спроб.
"Я теж чекала (рекорд Європи. — Ред.), але рада, що в мене є золота медаль і я захистила свій титул. На жаль, у другій спробі на 1.99 м, я відчула біль у п'яті, тому ми вирішили закінчити змагання, щоб підійти здоровою до чемпіонату світу", — пояснила спортсменка.
Також учора ми писали, що Україна робить несподіваний прорив на Кубку світу з біатлону.
Крім того, ми повідомляли, що Дорощук виграв першу в історії України золоту медаль Чемпіонату Європи.
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