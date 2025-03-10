Магучих отказалась побить рекорд Европы из-за дискомфорта в ноге

Почему Магучих отказалась поставить рекорд Европы в помещении
В воскресенье, 9 марта, украинка Ярослава Магучих уже в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении. Хотя она и выиграла финал Апелдона-2025 с результатом 1.99 метра, однако днепрянка отказалась от попытки обновить рекорд Европы.
Об этом сообщает "Суспільне спорт"
Почему Магучих не обновила рекорд Европы
После получения "золота", Магучих решила не продолжать борьбу за новые высоты. Одним из потенциальных достижений, которое она могла установить в Нидерландах, был рекорд зимних чемпионатов Европы — 2.05 метра, который остается непревзойденным с 2007 года и принадлежит бельгийке Тии Геллебаут.
В интервью "Суспільне Спорт" Ярослава рассказала, что отказалась от дальнейших прыжков из-за дискомфорта в ноге, который появился во время финальных попыток.
"Я тоже ждала (рекорд Европы. — Ред.), но рада, что у меня есть золотая медаль и я защитила свой титул. К сожалению, во второй попытке на 1.99 м, я почувствовала боль в пятке, поэтому мы решили закончить соревнования, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира", — пояснила спортсменка.
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