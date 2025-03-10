Магучих отказалась побить рекорд Европы из-за дискомфорта в ноге

Ярослава Магучих. Фото: из открытых источников

В воскресенье, 9 марта, украинка Ярослава Магучих уже в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту в помещении. Хотя она и выиграла финал Апелдона-2025 с результатом 1.99 метра, однако днепрянка отказалась от попытки обновить рекорд Европы.

Об этом сообщает "Суспільне спорт"

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После получения "золота", Магучих решила не продолжать борьбу за новые высоты. Одним из потенциальных достижений, которое она могла установить в Нидерландах, был рекорд зимних чемпионатов Европы — 2.05 метра, который остается непревзойденным с 2007 года и принадлежит бельгийке Тии Геллебаут.

В интервью "Суспільне Спорт" Ярослава рассказала, что отказалась от дальнейших прыжков из-за дискомфорта в ноге, который появился во время финальных попыток.

"Я тоже ждала (рекорд Европы. — Ред.), но рада, что у меня есть золотая медаль и я защитила свой титул. К сожалению, во второй попытке на 1.99 м, я почувствовала боль в пятке, поэтому мы решили закончить соревнования, чтобы подойти здоровой к чемпионату мира", — пояснила спортсменка.

Также вчера мы писали, что Украина делает неожиданный прорыв на Кубке мира по биатлону.

Кроме того, мы сообщали, что Дорощук выиграл первую в истории Украины золотую медаль Чемпионата Европы.