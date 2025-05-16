Скандал із квитками — Чорноморець перед грою з Динамо здивував фанатів

Гравці "Чорноморця" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

У межах 28-го туру чемпіонату України з футболу "Чорноморець" прийме в Одесі "Динамо". У цьому матчі київська команда може офіційно оформити чемпіонський титул за підсумками сезону 2024/2025.

Напередодні протистояння стався скандал з вболівальниками "моряків", повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

У неділю, 18 травня, "Динамо" зіграє в Одесі на стадіоні "Чорноморця". Уперше за довгий час місцеві вболівальники отримали дозвіл відвідати матч на футбольній арені. Однак наснага змінилася гнівом фанів, оскільки виявилося, що найдешевший квиток на стадіон коштує 500 гривень.

Еміль Мустафаєв під час матчу. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Як у "Чорноморці" відреагували на скандал

Багато вболівальників одеського клубу вважають таку ціну несправедливою, особливо на тлі економічної ситуації в країні та тривалої перерви в матчах із допуском глядачів. Обурення посилилося після того, як квитки стали швидко зникати в онлайн-продажу, залишаючи фанатів без шансу потрапити на стадіон.

Керівництво клубу пояснило свою позицію, підкресливши, що взяло до уваги ажіотаж навколо матчу. За їхніми словами, попит на квитки виявився колосальним, адже це перша за три з половиною роки домашня гра з присутністю вболівальників.

"Ми розуміли шалений попит, адже люди скучили за емоціями на трибунах. Кількість місць обмежена, і ми одразу попередили про це. Окрім того, йдеться про матч із "Динамо" — давнім принциповим суперником і фаворитом чемпіонату", — заявили в "Чорноморці".

Нагадаємо, мама Михайла Мудрика показала, який вигляд має футболіст в очікуванні вердикту щодо допінгового скандалу.

Імад Ашур втратив роботу в "Поліссі" через одного з радників президента клубу Геннадія Буткевича.

З'явився новий рейтинг найбагатших спортсменів світу, деякі позиції дивують.

Президент "Барселони" Жоан Лапорта пояснив, чому сумнівався в призначенні Ганса-Дітера Фліка головним тренером команди.