Скандал с билетами — Черноморец перед игрой с Динамо удивил фанатов

Игроки "Черноморца" на тренировке. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

В рамках 28-го тура чемпионата Украины по футболу "Черноморец" примет в Одессе "Динамо". В этом матче киевская команда может официально оформить чемпионский титул по итогам сезона 2024/2025.

Накануне противостояния произошел скандал с болельщиками "моряков", сообщает портал Новини.LIVE.

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В воскресенье, 18 мая, "Динамо" сыграет в Одессе на стадионе "Черноморца". Впервые за долгое время местные болельщики получили разрешение посетить матч на футбольной арене. Однако воодушевление сменилось гневом фанов, поскольку оказалось, что самый дешевый билет на стадион стоит 500 гривен.

Эмиль Мустафаев во время матча. Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Как в "Черноморце" отреагировали на скандал

Многие болельщики одесского клуба считают такую цену несправедливой, особенно на фоне экономической ситуации в стране и длительного перерыва в матчах с допуском зрителей. Возмущение усилилось после того, как билеты стали быстро исчезать в онлайн-продаже, оставляя фанатов без шанса попасть на стадион.

Руководство клуба объяснило свою позицию, подчеркнув, что приняло во внимание ажиотаж вокруг матча. По их словам, спрос на билеты оказался колоссальным, ведь это первая за три с половиной года домашняя игра с присутствием болельщиков.

"Мы понимали сумасшедший спрос, ведь люди соскучились по эмоциям на трибунах. Количество мест ограничено, и мы сразу предупредили об этом. Кроме того, речь идёт о матче с "Динамо" — давним принципиальным соперником и фаворитом чемпионата", — заявили в "Черноморце".

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