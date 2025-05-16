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Мудрик впервые за долгое время появился в социальных сетях

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Дата публикации 16 мая 2025 16:31
Мама Мудрика показала, как сейчас выглядит игрок сборной Украины
Михаил Мудрик в сборной Украины. Фото: УАФ

Украинский полузащитник лондонского "Челси" Михаил Мудрик продолжает ждать вердикт по поводу своего будущего в футболе. Вингер может быть надолго дисквалифицирован. 

Мудрик почти перестал появляться на публике, но мама игрока показала на своей странице в Instagram, как он сейчас выглядит. 

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Михаил Мудрик практически перестал вести свою страницу в социальной сети. Он свел активность к минимуму в ожидании вердикта, который может изменить судьбу спортсмена. 

Мама футболиста Инна поделилась новостью из жизни Михаила. Она опубликовала фотографию сына, сделанную в День вышиванки (15 мая — Ред.). На снимке Мудрик улыбается фотографу, позируя в красивой белой рубашке с вертикальным вышитым узором. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в вышиванке. Фото: instagram.com/inna.mudrik/

Что известно о судьбе Мудрика 

Тем временем судьба игрока в профессиональном футболе по-прежнему остается под вопросом. Вингер "Челси" и сборной Украины остается отстраненным от футбола после временной дисквалификации, связанной с подозрением в применении допинга. В декабре 2024 года в его пробе было обнаружено запрещенное вещество — мельдоний. Футболист категорически отрицает преднамеренное употребление препарата и прошел полиграф, который подтвердил его невиновность. 

Несмотря на это, Мудрик может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет. Все зависит от результатов дополнительной пробы и решения дисциплинарных органов Футбольной ассоциации Англии. На данный момент он тренируется по индивидуальной программе вне клубной базы и не имеет права участвовать в матчах или общих сессиях с командой. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Челси
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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