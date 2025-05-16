Мама Мудрика показала, який зараз вигляд має гравець збірної України

Михайло Мудрик у збірній України. Фото: УАФ

Український півзахисник лондонського "Челсі" Михайло Мудрик продовжує чекати на вердикт щодо свого майбутнього у футболі. Вінгер може бути надовго дискваліфікований.

Мудрик майже перестав з'являтися на публіці, але мама гравця показала на своїй сторінці в Instagram, який він зараз має вигляд.

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Михайло Мудрик практично перестав вести свою сторінку в соціальній мережі. Він звів активність до мінімуму в очікуванні вердикту, який може змінити долю спортсмена.

Мама футболіста Інна поділилася новиною з життя Михайла. Вона опублікувала фотографію сина, зроблену в День вишиванки (15 травня — Ред.). На знімку Мудрик посміхається фотографу, позуючи в красивій білій сорочці з вертикальним вишитим візерунком.

Михайло Мудрик у вишиванці. Фото: instagram.com/inna.mudrik/

Що відомо про долю Мудрика

Тим часом доля гравця в професійному футболі, як і раніше, залишається під питанням. Вінгер "Челсі" та збірної України залишається відстороненим від футболу після тимчасової дискваліфікації, пов'язаної з підозрою в застосуванні допінгу. У грудні 2024 року в його пробі було виявлено заборонену речовину — мельдоній. Футболіст категорично заперечує навмисне вживання препарату і пройшов поліграф, який підтвердив його невинність.

Попри це, Мудрик може бути дискваліфікований на строк до чотирьох років. Усе залежить від результатів додаткової проби й рішення дисциплінарних органів Футбольної асоціації Англії. Наразі він тренується за індивідуальною програмою поза клубною базою й не має права брати участь у матчах або загальних сесіях із командою.

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