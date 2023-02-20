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Далеко не найкращий у команді: Маліновський отримав оцінку за матч проти "Тулузи"

20 лютого 2023 10:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Маліновський провів посередній матч за Марсель проти Тулузи
Руслан Маліновський не відзначився результативними діями у грі проти "Тулузи"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський зіграв дев'ятий матч за "Марсель" після переходу до французького клубу.

"Олімпік" здобув вольову перемогу на виїзді над "Тулузою", але українець не відзначився результативними діями, повідомляють Новини.LIVE.

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У неділю, 19 лютого, відбувся поєдинок 24 туру чемпіонату Франції, в якому "Олімпік" з Марселя обіграв на виїзді "Тулузу" з рахунком 3:2. Гості першими пропустили гол уже на третій хвилині зустрічі.

"Марсель" програв перший тайм, але після перерви забив три голи завдяки зусиллям Мбемба, Ундера та Тавареса. "Тулуза" змогла вразити ворота Лопеса лише на 87-й хвилині, але це не врятувало її від поразки.

Як зіграв Маліновський?

"Марсель" переміг і залишився на другому рядку у турнірній таблиці. "Олімпік" випереджає на два очки "Монако" і відстає на п'ять балів від "ПСЖ". Вже в наступному турі підопічні Ігора Тудора зустрінуться з діючими чемпіонами країни у себе вдома на стадіоні "Велодром".

Українець Руслан Маліновський розпочав матч проти "Тулузи" на лаві запасних і з'явився на полі лише після перерви. Його вихід на заміну допоміг "Марселю" подвоїти зусилля, що пізніше призвело до трьох забитих у ворота суперника м'яча.

Тулуза - Марсель

Проте прямо Руслан Маліновський не відзначився результативними діями на полі. Українець отримав за матч оцінку 6.6 від авторитетного аналітичного порталу WhoScored. Це середній бал для гравців "Марселя" у цьому поєдинку. Найкращим на полі у складі "Олімпіка" став автор одного з голів Дженгіз Ундер. Він отримав оцінку 7.9.

Нагадаємо, бразильський форвард французького "ПСЖ" Неймар отримав серйозну травму у матчі 24-го туру Ліги 1 проти "Лілля" (4:3). Він може пропустити поєдинки з "Марселем" та "Баварією".

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