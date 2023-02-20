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Далеко не лучший в команде: Малиновский получил оценку за матч против "Тулузы"

20 февраля 2023 10:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Малиновский провел посредственный матч за Марсель против Тулузы
Руслан Малиновский не отметился результативными действиями в игре против "Тулузы"
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сыграл девятый матч за "Марсель" после перехода во французский клуб.

"Олимпик" одержал волевую победу на выезде над "Тулузой", но украинец не отметился результативными действиями, сообщают Новини.LIVE.

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В воскресенье, 19 февраля, состоялся поединок 24-го тура чемпионата Франции, в котором "Олимпик" из Марселя обыграл на выезде "Тулузу" со счетом 3:2. Гости первыми пропустили гол уже на третьей минуте встречи.

"Марсель" проиграл первый тайм, но после перерыва забил три гола благодаря усилиям Мбемба, Ундера и Тавареса. "Тулуза" смогла поразить ворота Лопеса только на 87-й минуте, но это не спасло ее от поражения. 

Как сыграл Малиновский?

"Марсель" победил и остался на второй строчке в турнирной таблице. "Олимпик" опережает на два очка "Монако" и при этом отстает на пять баллов от "ПСЖ". Уже в следующем туре подопечные Игора Тудора встретятся с действующими чемпионами страны у себя дома на стадионе "Велодром". 

Украинец Руслан Малиновский начал матч против "Тулузы" на скамейке запасных и появился на поле только после перерыва. Его выход на замену помог "Марселю" удвоить усилия, что позже привело к трем забитым в ворота соперника мяча.

Тулуза — Марсель

Однако напрямую Руслан Малиновский не отметился результативными действиями на поле. Украинец получил за матч оценку 6.6 от авторитетного аналитического портала WhoScored.  Это средний балл для игроков "Марселя" в этом поединке. Лучшим на поле в составе "Олимпика" стал автор одного из голов Дженгиз Ундер. Он получил оценку 7.9.

Напомним, бразильский форвард французского "ПСЖ" Неймар получил серьезную травму в матче 24-го тура Лиги 1 против "Лилля" (4:3). Он может пропустить поединки с "Марселем" и "Баварией". 

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