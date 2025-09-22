Відео
Головна Спорт Дембеле поедет на церемонию Золотого мяча

Дембеле поедет на церемонию Золотого мяча

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:10
Дембеле відвідає церемонію Золотого м’яча в Парижі — він головний претендент
Усман Дембеле. Фото: Reuters

В Парижі 22 вересня пройде церемонія вручення "Золотого м'яча" від France Football. На ній мало не бути переможця Ліги чемпіонів "ПСЖ", який делегував на голосування найбільше гравців. 

При цьому, головний фаворит церемонії Усман Дембеле відвідає захід, повідомив портал Marca.

Читайте також:

За день до церемонії "ПСЖ" мав зіграти з "Марселем", але череж негоду гру перенесли на 22 вересня на 22:00. В цей час пройде церемонія "Золотого м'яча".

Усман Дембеле
Усман Дембеле. Фото: Reuters

Чому Дембеле відвідає церемонію

Дембеле наразі травмований, як і Дезіре Дуе, який теж претендує на "Золотий м'яч". Вони могли б поїхати з командою на гру, але відвідають церемонію, яка важлива для іміджу клубу та самих гравців.

Дембеле наразі є головним претендентом на нагороду, на яку він, як фаворит розглядається вперше у кар'єрі.

Головними конкурентами француза на церемонії будуть вінгери "Барселони" Рафінья та Ламін Ямал.

Дембеле цього сезону провів вісім матчів за "ПСЖ", забивши чотири голи та віддавши три асисти.

Нагадаємо, в мережі здивували список із результатами голосування за вручення премії "Золотий м'яч" — ім'я переможця сильно дивує.

Грецький "Панатінаїкос" відмовився від Сергія Реброва.

футбол ПСЖ Золотий м'яч Усман Дембеле церемонія
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
