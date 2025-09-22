Дембеле посетит церемонию Золотого мяча в Париже — он главный претендент

Усман Дембеле. Фото: Reuters

В Париже 22 сентября пройдет церемония вручения "Золотого мяча" от France Football. На ней не должно было быть победителя Лиги чемпионов "ПСЖ", который делегировал на голосование больше всего игроков.

При этом, главный фаворит церемонии Усман Дембеле посетит мероприятие, сообщил портал Marca.

За день до церемонии "ПСЖ" должен был сыграть с "Марселем", но из-за непогоды игру перенесли на 22 сентября на 22:00. В это время пройдет церемония "Золотого мяча".

Почему Дембеле посетит церемонию

Дембеле сейчас травмирован, как и Дезире Дуэ, который тоже претендует на "Золотой мяч". Они могли бы поехать с командой на игру, но посетят церемонию, которая важна для имиджа клуба и самих игроков.

Дембеле сейчас является главным претендентом на награду, на которую он, как фаворит рассматривается впервые в карьере.

Главными конкурентами француза на церемонии будут вингеры "Барселоны" Рафинья и Ламин Ямал.

Дембеле в этом сезоне провел восемь матчей за "ПСЖ", забив четыре гола и отдав три ассиста.

