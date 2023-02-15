Бускетс та Дембеле не зіграють проти Манчестер Юнайтед

Два півзахисники "синьо-гранатових" пропустять важливий єврокубковий матч

Каталонська "Барселона" зіграє не в оптимальному складі у першому матчі плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед".

Головний тренер Хаві Ернандес не зможе розраховувати на травмованих Усмана Дембеле та Серхіо Бускетса, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кадрові проблеми каталонців

Капітан "Барселони" Серхіо Бускетс та французький вінгер клубу Усман Дембеле пропустять перший матч 1/16 плей-офф Ліги Європи з англійським "Манчестер Юнайтед".

Поєдинок відбудеться у четвер, 16 лютого, на стадіоні "Камп Ноу". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Відсутність обох футболістів у заявці на гру підтвердила головний тренер команди Хаві.

Коли повернуться Бускетс та Дембеле?

Серхіо Бускетс отримав травму в поєдинку з "Севільєю" (3:0), який відбувся п'ятого лютого. Усман Дембеле вибув з ладу ще раніше, 21 січня, у поєдинку 19 туру Прімери з "Жироною" (1:0). Він був замінений у середині першого тайму через травму стегна.

У сезоні 2022/2023 Усман Дембеле є одним із лідерів "Барселони". На його рахунку п'ять голів та стільки ж результативних передач у 17 матчі чемпіонату Іспанії.

Очікується, що Бускетс зможе повернутися в обойму "Барселони" до гри у відповідь з "Манчестер Юнайтед" 23 лютого в Англії. Але Дембеле не встигне відновитись до цього поєдинку.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

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