Бускетс та Дембеле не зіграють проти Манчестер Юнайтед

Дембеле та Бускетс не допоможуть "Барселоні" у матчі Ліги Європи проти "Манчестер Юнайтед"
Каталонська "Барселона" зіграє не в оптимальному складі у першому матчі плей-офф Ліги Європи проти англійського "Манчестер Юнайтед".
Головний тренер Хаві Ернандес не зможе розраховувати на травмованих Усмана Дембеле та Серхіо Бускетса, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Кадрові проблеми каталонців
Капітан "Барселони" Серхіо Бускетс та французький вінгер клубу Усман Дембеле пропустять перший матч 1/16 плей-офф Ліги Європи з англійським "Манчестер Юнайтед".
Поєдинок відбудеться у четвер, 16 лютого, на стадіоні "Камп Ноу". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Відсутність обох футболістів у заявці на гру підтвердила головний тренер команди Хаві.
Коли повернуться Бускетс та Дембеле?
Серхіо Бускетс отримав травму в поєдинку з "Севільєю" (3:0), який відбувся п'ятого лютого. Усман Дембеле вибув з ладу ще раніше, 21 січня, у поєдинку 19 туру Прімери з "Жироною" (1:0). Він був замінений у середині першого тайму через травму стегна.
У сезоні 2022/2023 Усман Дембеле є одним із лідерів "Барселони". На його рахунку п'ять голів та стільки ж результативних передач у 17 матчі чемпіонату Іспанії.
Очікується, що Бускетс зможе повернутися в обойму "Барселони" до гри у відповідь з "Манчестер Юнайтед" 23 лютого в Англії. Але Дембеле не встигне відновитись до цього поєдинку.
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