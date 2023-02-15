Дембеле и Бускетс не помогут Барселоне в матче Лиги Европы против МЮ

Дембеле и Бускетс не помогут "Барселоне" в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"
Каталонская "Барселона" сыграет не в оптимальном составе в первом матче плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед".
Главный тренер Хави Эрнандес не сможет рассчитывать на травмированных Усмана Дембеле и Серхио Бускетса, сообщает официальный сайт клуба.
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Кадровые проблемы каталонцев
Капитан "Барселоны" Серхио Бускетс и французский вингер клуба Усман Дембеле пропустят первый матч 1/16 плей-офф Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед".
Поединок состоится в четверг, 16 февраля, на стадионе "Камп Ноу". Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени. Отсутствие обоих футболистов в заявке на игру подтвердил главный тренер команды Хави.
Когда вернутся Бускетс и Дембеле?
Серхио Бускетс получился травму в поединке с "Севильей" (3:0), который состоялся пятого февраля. Усман Дембеле выбыл из строя еще раньше, 21 января, в поединке 19 тура Примеры с "Жироной" (1:0). Он был заменен в середине первого тайма из-за травмы бедра.
В сезоне 2022/2023 Усман Дембеле является одним из лидеров "Барселоны". На его счету пять голов и столько же результативных передач в 17 матча чемпионата Испании.
Ожидается, что Бускетс сможет вернуться в обойму "Барселоны" к ответной игре с "Манчестер Юнайтед" 23 февраля в Англии. Но Дембеле не успеет восстановиться к этому поединку.
Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.
Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.