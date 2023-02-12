Каталонцы сыграют против новой команды своего бывшего тренера Кике Сетьена

Испанский "Вильярреал" примет на "Эстадио де ла Серамика" каталонскую "Барселону" в рамках 21 тура Примеры. Команда Хави Эрнандеса может увеличить отрыв от мадридского "Реала".

Команды наставника "желтой субмарины" Кике Сетьен традиционно неудачно играют с "сине-гранатовыми", напоминает портал Новини.LIVE.

Вылет из Лиги чемпионов привел к тому, что "Барселона" переключила абсолютное внимание на чемпионат Испании. Каталонцы решают задачу по выигрышу этого турнира, не отвлекаясь ни на что другое. Как минимум до матчей с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Отрыв "Барселоны" от "Реала" растет каждый месяц. При этом "бланкос" приходится участвовать и в других турнирах — команда Карло Анчелотти стала победителем Клубного чемпионата мира. У "сине-гранатовых" есть шанс выиграть чемпионский титул. Сможет ли "Вильярреал" "стать шлагбаумом" на победном пути команды Хави?

Где и когда смотреть матч "Вильярреал" — "Барселона" онлайн

Поединок команд Кике Сетьена и Хави Эрнандеса состоится в воскресенье, 12 февраля, в рамках 21 тура испанской Примеры. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Эстадио де ла Серамика" главный судья с Канарских островов Алехандро Эрнандес Эрнандес.

8 - @FCBarcelona´s winger Raphinha 🇧🇷 has been involved in more goals than any other #LaLiga player in all competitions in 2023 (8 – four goals and four assists). Inspired. pic.twitter.com/SKmZ49f3s6 — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

Болельщики в Украине смогут увидеть матч "Вильярреал" — "Барселона" онлайн. Трансляция поединка Ла Лиги будет доступна на медиасервисе Megogo.

Анонс матча "Вильярреал" — "Барселона"

По итогам двадцати туров в чемпионате Испании интриги стало еще меньше. "В Мадриде -8", — пишет каталонская пресса. Журналисты имеют в виду количество очков между "Барселоной" и "Реалом". Команда Карло Анчелотти стала часто терять очки, и каталонцы сполна это используют.

За 20 туров команда Хави пропустила всего семь голов в чемпионате. Показатель близок к рекорду, Тер Штеген в этом сезоне снова стал настоящей на пути мячей в свои ворота. Минимум половину матчей "Барселона" выигрывает с разницей в один мяч, но это не мешает добывать ей победу за победой. Шаг за шагом команда идет к титулу.

Задачей "Вильярреала" в этом сезоне является место в зоне еврокубков. Кике Сетьен заменил на тренерском посту Унаи Эмери, но это не помогло "подводникам" демонстрировать стабильные результаты. После победы над "Реалом" последовала ничья с "Сельтой".

В двух последних матчах "Вильярреал" проиграл. Сначала дома "Райо Вальекано" со счетом 0:1, затем на выезде "Эльче" (1:3), для которого эта победа стала первой в сезоне.

"Подводники" хорошо играют дома, но каталонцы почти забыли о поражениях даже на выезде. Матч пропустят Дембеле и Бускетс, однако Гави и Рафинья набрали прекрасную форму, а Кессье начал понимать, чего от него хочет тренер. "Барса" является фаворитом этого матча.

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