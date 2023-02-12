Где и когда смотреть матч онлайн Манчестер Сити — Астон Вилла

Команда Хосепа Гвардиолы готова догнать "канониров" в турнирной таблице

В матче 23 тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" примет "Астон Виллу". Команда Хосепа Гвардиолы постарается взять три очка и сократить отставание от лондонского "Арсенала".

При этом "горожанам" нельзя недооценивать бирмингемцев, сообщает портал Новини.LIVE.

Программу воскресных поединков 23 тура АПЛ откроет противостояние "Манчестер Сити" и "Астон Виллы". Накануне "горожане" получили неожиданный подарок от "Брентфорда" (хотя мы предупреждали о том, что "Арсенал" может потерять очки — Ред.), который сыграл вничью с "канонирами". Две лучшие команды лиги разделяют пять очков. В ближайшую среду подопечные Гвардиолы и Артеты сыграют друг против друга. Для "горожан" настало самое время совершить рывок и оказаться на первом месте.

Где и когда смотреть матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" онлайн

В воскресенье, 12 февраля, "горожане" Хосепа Гвардиолы примут на стадионе "Этихад" "вилланов" Унаи Эмери. В 18:30 по киевскому времени команды выведет на поле главный судья Роберт Джонс.

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⏰ 15:25 UK Time

🎙 Gareth Barry, Darius Vassell and Stiliyan Petrov pic.twitter.com/DknyPXNZH3 — Manchester City (@ManCity) February 12, 2023

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Манчестер Сити" — "Астон Вилла" в прямой онлайн видеотрансляции на телеканале Setanta Sports. Он доступен на платформе Megogo. Помимо этого игру покажет ОТТ-платформа Setanta.

Анонс матча "Манчестер Сити" — "Астон Вилла"

Действующие чемпионы Англии значительно сбавили темп. "Горожане" выиграли только три из шести последних матчей при таком же количестве поражений. Но на своем стадионе "Манчестер Сити" по-прежнему почти не допускает осечек. За 18 поединков только "Эвертон" и "Брентфорд" не проигрывали на "Этихаде".

Ведущий бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд набрал отличную форму и забил уже 25 голов. Он готов побить сразу два рекорда. Один из них принадлежит Алану Ширеру, который в сезоне 1995/1996 сделал пять хет-триков. У норвежца в этом сезоне их пока четыре. Также Холанд может превзойти достижение Мохамеда Салаха по количеству голов — 32 мяча в сезоне-2017/2018.

"Астон Вилле" помог приход Унаи Эмери, результаты команды улучшились. При бывшем тренере "Арсенала" бирмингемцы выиграли у "Манчестер Юнайтед" (3:1), "Брайтона" (2:1) и "Тоттенхэма" (2:0). Но можно вспомнить ничью с "Вулверхэмптоном", вылет от "Стивениджа" из Кубка Англии, фиаско в прошлом туре от "Лестера" (2:4).

The 2022/23 Aston Villa third kit will be worn at the Etihad Stadium tomorrow. ⚫ #MCIAVL — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 11, 2023

При этом команды Унаи Эмери за 12 матчей против подопечных Хосепа Гвардиолы ни разу не победили (четыре ничьих и восемь поражений). Но в первом круге "Астон Вилла" дома не проиграла "Манчестер Сити" (1:1) даже без Эмери. С испанским тренером эта команда стала сильнее, так что болельщиков ждет интересный матч.

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