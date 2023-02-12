Де і коли дивитись матч онлайн Манчестер Сіті — Астон Вілла

Команда Хосепа Гвардіоли готова наздогнати "канонірів" у турнірній таблиці

У матчі 23 туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" прийме "Астон Віллу". Команда Хосепа Гвардіоли намагатиметься взяти три очки та скоротити відставання від лондонського "Арсеналу".

При цьому "міщанам" не можна недооцінювати бірмінгемців, повідомляє портал Новини.LIVE.

Програму недільних поєдинків 23 туру АПЛ відкриє протистояння "Манчестер Сіті" та "Астон Вілли". Напередодні "городяни" отримали несподіваний подарунок від "Брентфорда" (хоча ми попереджали про те, що "Арсенал" може втратити очки — Ред.), який зіграв унічию з "канонірами". Дві найкращі команди ліги поділяють п'ять очок. Найближчої середи підопічні Гвардіоли та Артети зіграють один проти одного. Для "городян" настав час зробити ривок і опинитися на першому місці.

Де і коли дивитися матч "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла" онлайн

У неділю, 12 лютого, "городяни" Хосепа Гвардіоли приймуть на стадіоні "Етіхад" "вілланів" Унаї Емері. О 18.30 за київським часом команди виведе на поле головний суддя Роберт Джонс.

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⏰ 15:25 UK Time

🎙 Gareth Barry, Darius Vassell і Stiliyan Petrov pic.twitter.com/DknyPXNZH3 — Manchester City (@ManCity) February 12, 2023

Українські вболівальники зможуть переглянути матч "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла" у прямій онлайн відеотрансляції на телеканалі Setanta Sports. Він доступний на платформі Megogo. Окрім цього гру покаже ОТТ-платформа Setanta.

Анонс матчу "Манчестер Сіті" — "Астон Вілла"

Чинні чемпіони Англії значно зменшили темп. "Городяни" виграли лише три з шести останніх матчів за такої ж кількості поразок. Але на своєму стадіоні "Манчестер Сіті", як і раніше, майже не допускає осічок. За 18 поєдинків лише "Евертон" та "Брентфорд" не програвали на "Етіхаді".

Ведучий бомбардир "Сіті" Ерлінг Холанд набрав чудової форми та забив уже 25 голів. Він готовий побити одразу два рекорди. Один із них належить Алану Ширеру, який у сезоні 1995/1996 зробив п'ять хет-триків. У норвежця цього сезону їх поки що чотири. Також Холанд може перевершити досягнення Мохамеда Салаха за кількістю голів — 32 м'ячі у сезоні-2017/2018.

"Астон Вілле" допоміг прихід Унаї Емері, результати команди покращали. За колишнього тренера "Арсеналу" бірмінгемці виграли у "Манчестер Юнайтед" (3:1), "Брайтона" (2:1) та "Тоттенгема" (2:0). Але можна згадати нічию з "Вулвергемптоном", виліт від "Стівеніджа" з Кубка Англії, фіаско в минулому турі від "Лестера" (2:4).

The 2022/23 Aston Villa тридцяти кіт буде ходити на Etihad Stadium доmorrow. ⚫ #MCIAVL — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 11, 2023

При цьому команди Унаї Емері за 12 матчів проти підопічних Хосепа Гвардіоли жодного разу не перемогли (чотири нічиї та вісім поразок). Але у першому колі "Астон Вілла" вдома не програла "Манчестер Сіті" (1:1) навіть без Емері. З іспанським тренером ця команда стала сильнішою, тож на вболівальників чекає цікавий матч.

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