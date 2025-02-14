Берінчик — Девіс: Кішон визнав, що звинувачення Дениса в расизмі були неправдивими

Денис Берінчик і Кішон Девіс. Фото: x.com/trboxing

Претендент на титул WBO в легкій вазі Кішон Девіс більше звинувачує чемпіона світу Дениса Берінчика в расизмі. Раніше американець робив такі заяви, вважаючи, що українець подарував йому коробку з бананами і кавуном.

Напередодні бою Берінчик — Девіс виявилося, що коробку Кішону надіслав не Денис, а інший чемпіон, передає портал Boxing 247.

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Девіс змінив свою думку і більше не вважає українця расистом.

За словами боксера, йому стало відомо, що коробку з бананами і кавуном у його номер готелю відправив його співвітчизник, чемпіон світу в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес.

Кішон вважає, що Лопес готовий на все заради уваги, оскільки має фінансові проблеми і хоче заробити.

Денис Берінчик і Кішон Девіс після зважування. Фото: Top Rank

Девіс також заявив, що не збирається допомагати Лопесу і відмовляється проводити з ним бій, попри можливий високий гонорар.

Кішон зізнався, що після зважування хотів перепросити у Берінчика, але передумав, коли той його штовхнув у спину.

"Я хотів вибачитися перед Берінчиком і його командою, але він зіштовхнув мене зі сцени на зважуванні. Тепер я заспокоївся. Не зациклююся на цьому, але я винен, що зганьбив його перед усім світом. Українці — поважні люди, вони б не вчинили так", — сказав Кішон.

Нагадаємо, поєдинок Берінчик — Девіс відбудеться в ніч на 15 лютого. Онлайн-трансляція буде доступна на порталі Новини.LIVE.

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