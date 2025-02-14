Беринчик — Дэвис: Кишон признал, что обвинения Дениса в расизме были ложными

Денис Беринчик и Кишон Дэвис. Фото: x.com/trboxing

Претендент на титул WBO в легком весе Кишон Дэвис больше обвиняет чемпиона мира Дениса Беринчика в расизме. Ранее американец делал такие заявление, посчитав, что украинец подарил ему коробку с бананами и арбузом.

Накануне боя Беринчик — Дэвис оказалось, что коробку Кишону прислал не Денис, а другой чемпион, передает портал Boxing 247.

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THE SHOVE.



The closest angle of that #BerinchykKeyshawn face-off 🥶 pic.twitter.com/LUuHCwW0jg — Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025

Беринчик перестал быть расистом

Дэвис изменил свое мнение и больше не считает украинца расистом.

По словам боксера, ему стало известно, что коробку с бананами и арбузом в его номер отеля отправил его соотечественник, чемпион мира в первом полусреднем весе Теофимо Лопес.

Кишон считает, что Лопес готов на все ради внимания, поскольку имеет финансовые проблемы и хочет заработать.

Денис Беринчик и Кишон Дэвис после взвешивания. Фото: Top Rank

Дэвис также заявил, что не собирается помогать Лопесу и отказывается проводить с ним бой, несмотря на возможный высокий гонорар.

Кишон признался, что после взвешивания хотел извиниться перед Беринчиком, но передумал, когда тот его толкнул в спину.

"Я хотел извиниться перед Беринчиком и его командой, но он столкнул меня со сцены на взвешивании. Теперь я успокоился. Не зацикливаюсь на этом, но я виноват, что опозорил его перед всем миром. Украинцы — уважаемые люди, они бы не поступили так", — сказал Кишон.

Напомним, поединок Беринчик — Дэвис состоится в ночь на 15 февраля. Онлайн-трансляция будет доступна на портале Новини.LIVE.

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