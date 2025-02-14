Беринчик — Дэвис: Кишон признал, что обвинения Дениса в расизме были ложными

Дэвис сообщил, что Беринчик больше не расист — что произошло
Претендент на титул WBO в легком весе Кишон Дэвис больше обвиняет чемпиона мира Дениса Беринчика в расизме. Ранее американец делал такие заявление, посчитав, что украинец подарил ему коробку с бананами и арбузом.
Накануне боя Беринчик — Дэвис оказалось, что коробку Кишону прислал не Денис, а другой чемпион, передает портал Boxing 247.
THE SHOVE.— Top Rank Boxing (@trboxing) February 13, 2025
The closest angle of that #BerinchykKeyshawn face-off 🥶 pic.twitter.com/LUuHCwW0jg
Беринчик перестал быть расистом
Дэвис изменил свое мнение и больше не считает украинца расистом.
По словам боксера, ему стало известно, что коробку с бананами и арбузом в его номер отеля отправил его соотечественник, чемпион мира в первом полусреднем весе Теофимо Лопес.
Кишон считает, что Лопес готов на все ради внимания, поскольку имеет финансовые проблемы и хочет заработать.
Дэвис также заявил, что не собирается помогать Лопесу и отказывается проводить с ним бой, несмотря на возможный высокий гонорар.
Кишон признался, что после взвешивания хотел извиниться перед Беринчиком, но передумал, когда тот его толкнул в спину.
"Я хотел извиниться перед Беринчиком и его командой, но он столкнул меня со сцены на взвешивании. Теперь я успокоился. Не зацикливаюсь на этом, но я виноват, что опозорил его перед всем миром. Украинцы — уважаемые люди, они бы не поступили так", — сказал Кишон.
Напомним, поединок Беринчик — Дэвис состоится в ночь на 15 февраля. Онлайн-трансляция будет доступна на портале Новини.LIVE.
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