Беніто, Богдан Лєднєв та Олександр Шовковський дозаявлені Динамо

"Біло-сині" внесли корективи до заявки на поточний сезон

У київському "Динамо" пройшло рокірування складу на другу половину сезону 2022/2023. Замість футболістів, що пішли, в заявку команди внесли нових гравців.

Також у заявці "біло-синіх" опинилися два нових тренери, повідомляє "Динамоманія".

Зміни до "Динамо"

Під час зимового трансферного вікна-2023 київське "Динамо" активно продавало футболістів. Вихованці команди Ілля Забарний та Віктор Циганков переїхали до клубів із провідних європейських чемпіонатів. Кулач, Бесєдін та низка інших футболістів пішли за ігровою практикою до більш скромних команд.

З місця у заявці "Динамо" посіли інші футболісти. Особливо важливо відзначити вінгера Беніто, який продовжує інтегруватись до складу "Динамо". Там же виявився і Богдан Лєднєв, який має стати гравцем ротації біло-синіх.

💫 Ефектна атака динамівців і чудове завершення від Антона Царенка у матчі проти «Риги» pic.twitter.com/3ZVEN49qI9 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 20, 2023

Хто залишив заявку "Динамо"

Владислав Кулач (перейшов у "Зіру", Азербайджан);

Артем Бесєдін (орендований до кінця сезону кіпрською "Омонією");

Ілля Забарний (перейшов за рекордні 28 млн євро до клубу АПЛ "Борнмут");

Віктор Циганков (перейшов за 5 млн євро + бонуси до клубу Ла Ліги "Жирона");

Микита Кравченка (орендований до кінця 2023 року "Колосом");

Томаш Кендзьора (орендований до кінця сезону грецьким ПАОК).



Кого дозаявило "Динамо"

Богдан Лєднєв (півзахисник, завершилася оренда у "Фехерварі", Угорщина);

Валентин Моргун (воротар, відновився після травми);

Беніто (Нігер, півзахисник).

Максим Дячук (2003, захисник, відкликаний з оренди в "Олександрії");

Назар Волошин (2003, півзахисник, відкликаний з оренди у "Кривбасі");

Владислав Єрьоменко (2004, захисник, відновився після травми).

Також "Динамо" дозаявило двох тренерів

Олександр Шовковський як помічник головного тренера першої команди;

Андрій Оберемко як тренер із фізпідготовки "Динамо" U-19.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Півзахисник збірної України Віктор Циганков виявився фігурантом скандалу, про який стало відомо лише зараз. Футболіст вивіз з України велику суму грошей.