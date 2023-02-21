Бенито, Богдан Леднев и Александр Шовковский дозаявлены Динамо

"Бело-синие" внесли коррективы в заявку на текущий сезона

В киевском "Динамо" прошла рокировка состава на вторую половину сезона 2022/2023. Вместо ушедших футболистов в заявку команды внесли новых игроков.

Также в заявке "бело-синих" оказались два новых тренера, сообщает "Динамомания".

Изменения в "Динамо"

Во время зимнего трансферного окна-2023 киевское "Динамо" активно продавало футболистов. Воспитанники команды Илья Забарный и Виктор Цыганков переехали в клубы из ведущих европейских чемпионатов. Кулач, Беседин и ряд других футболистов ушли за игровой практикой в более скромные команды.

Из места в заявке "Динамо" заняли другие футболисты. Особенно важно отметить вингера Бенито, который продолжает интегрироваться в состав "Динамо". Там же оказался и Богдан Леднев, который должен стать игроком ротации "бело-синих".

💫 Ефектна атака динамівців і чудове завершення від Антона Царенка у матчі проти «Риги» pic.twitter.com/3ZVEN49qI9 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 20, 2023

Кто покинул заявку "Динамо"

Владислав Кулач (перешел в "Зиру", Азербайджан);

Артем Беседин (арендован до конца сезона кипрской "Омонией");

Илья Забарный (перешел за рекордные 28 млн евро в клуб АПЛ "Борнмут");

Виктор Цыганков (перешел за 5 млн евро + бонусы в клуб Ла Лиги "Жирона);

Никита Кравченко (арендован до конца 2023 года "Колосом");

Томаш Кендзера (арендован до конца сезона греческим ПАОКом).



Кого дозаявило "Динамо"

Богдан Леднев (полузащитник, завершилась аренда в "Фехерваре", Венгрия);

Валентин Моргун (вратарь, восстановился после травмы);

Бенито (Нигерия, полузащитник).

Максим Дячук (2003, защитник, отозван из аренды в "Александрии");

Назар Волошин (2003, полузащитник, отозван из аренды в "Кривбассе);

Владислав Еременко (2004, защитник, восстановился после травмы).

Также "Динамо" дозаявило двух тренеров

Александр Шовковский как ассистент главного тренера первой команды;

Андрей Оберемко как тренер по физподготовке "Динамо" U-19.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.