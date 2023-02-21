Бенито, Богдан Леднев и Александр Шовковский дозаявлены Динамо

"Динамо" дозаявило на сезон шестерых игроков и двух тренеров: о ком идет речь
В киевском "Динамо" прошла рокировка состава на вторую половину сезона 2022/2023. Вместо ушедших футболистов в заявку команды внесли новых игроков.
Также в заявке "бело-синих" оказались два новых тренера, сообщает "Динамомания".
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Изменения в "Динамо"
Во время зимнего трансферного окна-2023 киевское "Динамо" активно продавало футболистов. Воспитанники команды Илья Забарный и Виктор Цыганков переехали в клубы из ведущих европейских чемпионатов. Кулач, Беседин и ряд других футболистов ушли за игровой практикой в более скромные команды.
Из места в заявке "Динамо" заняли другие футболисты. Особенно важно отметить вингера Бенито, который продолжает интегрироваться в состав "Динамо". Там же оказался и Богдан Леднев, который должен стать игроком ротации "бело-синих".
💫 Ефектна атака динамівців і чудове завершення від Антона Царенка у матчі проти «Риги» pic.twitter.com/3ZVEN49qI9— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 20, 2023
Кто покинул заявку "Динамо"
- Владислав Кулач (перешел в "Зиру", Азербайджан);
- Артем Беседин (арендован до конца сезона кипрской "Омонией");
- Илья Забарный (перешел за рекордные 28 млн евро в клуб АПЛ "Борнмут");
- Виктор Цыганков (перешел за 5 млн евро + бонусы в клуб Ла Лиги "Жирона);
- Никита Кравченко (арендован до конца 2023 года "Колосом");
- Томаш Кендзера (арендован до конца сезона греческим ПАОКом).
Кого дозаявило "Динамо"
- Богдан Леднев (полузащитник, завершилась аренда в "Фехерваре", Венгрия);
- Валентин Моргун (вратарь, восстановился после травмы);
- Бенито (Нигерия, полузащитник).
- Максим Дячук (2003, защитник, отозван из аренды в "Александрии");
- Назар Волошин (2003, полузащитник, отозван из аренды в "Кривбассе);
- Владислав Еременко (2004, защитник, восстановился после травмы).
Также "Динамо" дозаявило двух тренеров
- Александр Шовковский как ассистент главного тренера первой команды;
- Андрей Оберемко как тренер по физподготовке "Динамо" U-19.
Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.