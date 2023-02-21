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"Динамо" дозаявило на сезон шестерых игроков и двух тренеров: о ком идет речь

21 февраля 2023 18:38
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Бенито, Богдан Леднев и Александр Шовковский дозаявлены Динамо
"Бело-синие" внесли коррективы в заявку на текущий сезона
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В киевском "Динамо" прошла рокировка состава на вторую половину сезона 2022/2023. Вместо ушедших футболистов в заявку команды внесли новых игроков. 

Также в заявке "бело-синих" оказались два новых тренера, сообщает "Динамомания". 

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Изменения в "Динамо"

Во время зимнего трансферного окна-2023 киевское "Динамо" активно продавало футболистов. Воспитанники команды Илья Забарный и Виктор Цыганков переехали в клубы из ведущих европейских чемпионатов. Кулач, Беседин и ряд других футболистов ушли за игровой практикой в более скромные команды. 

Из места в заявке "Динамо" заняли другие футболисты. Особенно важно отметить вингера Бенито, который продолжает интегрироваться в состав "Динамо". Там же оказался и Богдан Леднев, который должен стать игроком ротации "бело-синих". 

Кто покинул заявку "Динамо"

  • Владислав Кулач (перешел в "Зиру", Азербайджан);
  • Артем Беседин (арендован до конца сезона кипрской "Омонией");
  • Илья Забарный (перешел за рекордные 28 млн евро в клуб АПЛ "Борнмут");
  • Виктор Цыганков (перешел за 5 млн евро + бонусы в клуб Ла Лиги "Жирона);
  • Никита Кравченко (арендован до конца 2023 года "Колосом");
  • Томаш Кендзера (арендован до конца сезона греческим ПАОКом).


Кого дозаявило "Динамо" 

  • Богдан Леднев (полузащитник, завершилась аренда в "Фехерваре", Венгрия);
  • Валентин Моргун (вратарь, восстановился после травмы);
  • Бенито (Нигерия, полузащитник).
  • Максим Дячук (2003, защитник, отозван из аренды в "Александрии");
  • Назар Волошин (2003, полузащитник, отозван из аренды в "Кривбассе);
  • Владислав Еременко (2004, защитник, восстановился после травмы).

Также "Динамо" дозаявило двух тренеров

  • Александр Шовковский как ассистент главного тренера первой команды;
  • Андрей Оберемко как тренер по физподготовке "Динамо" U-19.

Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оказался фигурантом скандала, о котором стало известно только сейчас. Футболист вывез из Украины большую сумму денег.

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