Динамо готове до трансферу свого найдорожчого гравця

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" готове до відходу одного з вихованців команди. Тренерський штаб "біло-синіх" не розраховує в перспективі на одного з півзахисників.

Йдеться про хавбека Володимира Бражка, повідомив у своїй YouTube-програмі журналіст Ігор Циганик.

Реклама

Читайте також:

У "Динамо" продовжать процес перебудови команди. Ще один вихованець київського клубу взимку може переїхати в один із європейських клубів. Володимир Бражко більше не в планах тренерського штабу "біло-синіх", які готові знизити трансферну вартість Володимира заради відходу гравця.

Володимир Бражко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Що чекає на Бражка

У "Динамо" вважають, що настав час надати 23-річному футболісту можливість проявити себе в одній із європейських команд. Олександр Шовковський готовий замінити Володимира Бражка Миколою Михайленком, який поступово стає незамінним гравцем "біло-синіх".

Володимир Бражко в поєдинку з "Шахтарем". Фото: пресслужба "Динамо"

Ще недавно "Динамо" хотіло заробити на трансфері Бражка 20 млн євро. Однак тепер київська команда готова піти на поступки під час переговорів про відхід Володимира.

У сезоні 2025/2026 Бражко зіграв у "Динамо" 20 поєдинків, у яких забив 2 голи та зробив 1 результативну передачу. Влітку ним цікавилися іспанський "Бетіс" та англійський "Вулвергемптон".

Нагадаємо, раніше відомий захисник підтвердив бажання отримати другий шанс у складі "Динамо".

"Біло-сині" збиралися судитися з відомим клубом через невиплачені кошти за трансфер гравця збірної України.

Сергій Ребров готує "синьо-жовтих" до найважливіших матчів відбору на Кубок Світу, які можна буде подивитися в прямому ефірі.