Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо готово к продаже одного из лидеров команды

Динамо готово к продаже одного из лидеров команды

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 11:33
обновлено: 11:53
Динамо готово к трансферу своего самого дорогого игрока
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" готово к уходу одного из воспитанников команды. Тренерский штаб "бело-синих" не рассчитывает в перспективе на одного из полузащитников. 

Речь идет о хавбеке Владимире Бражко, сообщил в своей YouTube-программе журналист Игорь Цыганык. 

Реклама
Читайте также:

В "Динамо" продолжат процесс перестройки команды. Еще один воспитанник киевского клуба зимой может переехать в один из европейских клубов. Владимир Бражко больше не в планы тренерского штаба "бело-синих", которые готовы снизить трансферную стоимость Владимира ради ухода игрока. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет Бражко

В "Динамо" считают, что настало время предоставить 23-летнему футболисту возможность проявить себя в одной из европейских команд. Александр Шовковский готов заменить Владимира Бражко Николаем Михайленко, который постепенно становится незаменимым игроком "бело-синих".  

Владимир Бражко
Владимир Бражко в поединке с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще недавно "Динамо" хотело заработать на трансфере Бражко 20 млн евро. Однако теперь киевская команда готова пойти на уступки при переговорах об уходе Владимира. 

В сезоне 2025/2026 Бражко сыграл в "Динамо" 20 поединков, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Летом им интересовались испанский "Бетис" и английский "Вулверхэмптон". 

Напомним, ранее известный защитник подтвердил желание получить второй шанс в составе "Динамо". 

"Бело-синие" собирались судиться с известным клубом из-за невыплаченных средств за трансфер игрока сборной Украины. 

Сергей Ребров готовит "сине-желтых" к важнейшим матчам отбора на Кубок Мира, которые можно будет посмотреть в прямом эфире. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Владимир Бражко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации