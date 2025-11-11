Динамо готово к трансферу своего самого дорогого игрока

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Руководство киевского "Динамо" готово к уходу одного из воспитанников команды. Тренерский штаб "бело-синих" не рассчитывает в перспективе на одного из полузащитников.

Речь идет о хавбеке Владимире Бражко, сообщил в своей YouTube-программе журналист Игорь Цыганык.

В "Динамо" продолжат процесс перестройки команды. Еще один воспитанник киевского клуба зимой может переехать в один из европейских клубов. Владимир Бражко больше не в планы тренерского штаба "бело-синих", которые готовы снизить трансферную стоимость Владимира ради ухода игрока.

Владимир Бражко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет Бражко

В "Динамо" считают, что настало время предоставить 23-летнему футболисту возможность проявить себя в одной из европейских команд. Александр Шовковский готов заменить Владимира Бражко Николаем Михайленко, который постепенно становится незаменимым игроком "бело-синих".

Владимир Бражко в поединке с "Шахтером". Фото: пресс-служба "Динамо"

Еще недавно "Динамо" хотело заработать на трансфере Бражко 20 млн евро. Однако теперь киевская команда готова пойти на уступки при переговорах об уходе Владимира.

В сезоне 2025/2026 Бражко сыграл в "Динамо" 20 поединков, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Летом им интересовались испанский "Бетис" и английский "Вулверхэмптон".

