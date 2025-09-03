Динамо Київ хоче підписати гравця замість Ваната — деталі

Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Київське "Динамо" збирається посилити напад команди після продажу Владислава Ваната. При цьому, клуб дотягнув до моменту коли на реалізацію трансферу у них залишились лічені години.

Про можливий трансфер "Динамо" повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Владислав Бленуце. Фото: sport.ro

"Динамо" купує "нового Ваната"

За інформацією джерела, наразі основною ціллю "Динамо" став 23-річний гравець ФК "Крайова" Владислав Бленуце.

У сезоні 2024/2025 ексгравець молодіжної збірної Румунії провів 37 матчів у внутрішньому чемпіонаті, забивши 12 голів і віддавши чотири асисти.

Гравець, зріст якого складає 190 см, має хорошу координацію, здатен грати не лише на вістрі атаки, а й активно підключатися до комбінаційної гри.

За оцінками Transfermarkt, ринкова вартість Бленуце становить 1,8 мільйона євро, але румунський клуб розраховує отримати від "Динамо" щонайменше два мільйони.

Київський клуб прагне завершити угоду до опівночі за середньоєвропейським часом (1:00 за Києвом), щоб встигнути заявити гравця для участі в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, стало выдомо, як президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Кравця та Хачеріді.

Раніше СБУ провела обшуки у тренера молодіжної збірної України з футболу.