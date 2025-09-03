Видео
Главная Спорт Динамо готовит солидный трансфер из европейского чемпионата

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 00:01
Динамо Киев подпишет замену Ванату из Румынии
Владислав Бленуце. Фото: iamsport.ro

Киевское "Динамо" собирается усилить нападение команды после продажи Владислава Ваната. При этом, клуб дотянул до момента, когда на реализацию трансфера у них остались считанные часы.

О возможном трансфере "Динамо" сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

Владислав Бленуце. Фото: sport.ro

"Динамо" покупает "нового Ваната"

По информации источника, сейчас основной целью "Динамо" стал 23-летний игрок ФК "Крайова" Владислав Бленуце.

В сезоне 2024/2025 экс-игрок молодежной сборной Румынии провел 37 матчей во внутреннем чемпионате, забив 12 голов и отдав четыре ассиста.

Игрок, рост которого составляет 190 см, имеет хорошую координацию, способен играть не только на острие атаки, но и активно подключаться к комбинационной игре.

По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Бленуце составляет 1,8 миллиона евро, но румынский клуб рассчитывает получить от "Динамо" не менее двух миллионов.

Киевский клуб стремится завершить сделку до полуночи по среднеевропейскому времени (1:00 по Киеву), чтобы успеть заявить игрока для участия в основном раунде Лиги конференций.

Напомним, стало известно, как президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял решение уволить Кравца и Хачериди.

Ранее СБУ провела обыски у тренера молодежной сборной Украины по футболу.

футбол Румыния Динамо Футбол трансферы УПЛ
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
