Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо хоче купити гравця, який вирішить частину проблем команди

Динамо хоче купити гравця, який вирішить частину проблем команди

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 15:44
Оновлено: 15:43
Динамо знайшло несподівану заміну Нещерету
Олександр Сапутін перед поєдинком. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Під час зимового трансферного вікна до "Динамо" може приєднатися український футболіст. Чемпіони країни вивчають можливість підписати воротаря "Зорі".

Голкіпер Олександр Сапутін став одним із відкриттів цього сезону, повідомляє "Динамоманія".

Реклама
Читайте також:

Серія поразок "Динамо" в чемпіонаті України призвела до того, що в клубі почали розглядати комплексні варіанти виправлення ситуації. Одним із таких заходів може стати робота на трансферному ринку. Стало відомо про першого претендента на перехід до складу "біло-синіх".

Александр Сапутин
Олександр Сапутін під час матчу. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Навіщо "Динамо" Сапутін

Луганська "Зоря" цього сезону є середняком чемпіонату України. Після 12 матчів команда йде на 8 місці в турнірній таблиці. Олександр Сапутін є одним із лідерів "Зорі". Він провів на полі 10 поєдинків, пропустив 8 м'ячів, але в чотирьох випадках відстояв "на нуль".

Раніше 23-річний голкіпер говорив, що в його послугах зацікавлені одразу декілька клубів, проте деталей не назвав. Сапутін є вихованцем "Дніпра", ворота "Зорі" він захищає з 2020 року. Контракт футболіста луганського клубу діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.

Нагадаємо, український фахівець сумнівається в тому, що збірна України зможе обіграти Швецію у відборі на Мундіаль.

Ліонель Мессі став абсолютним рекордсменом світу за кількістю результативних дій за свою кар'єру.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Заря Луганськ Олександр Сапутін
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації