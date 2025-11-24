Динамо знайшло несподівану заміну Нещерету

Олександр Сапутін перед поєдинком. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Під час зимового трансферного вікна до "Динамо" може приєднатися український футболіст. Чемпіони країни вивчають можливість підписати воротаря "Зорі".

Голкіпер Олександр Сапутін став одним із відкриттів цього сезону, повідомляє "Динамоманія".

Серія поразок "Динамо" в чемпіонаті України призвела до того, що в клубі почали розглядати комплексні варіанти виправлення ситуації. Одним із таких заходів може стати робота на трансферному ринку. Стало відомо про першого претендента на перехід до складу "біло-синіх".

Олександр Сапутін під час матчу. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Навіщо "Динамо" Сапутін

Луганська "Зоря" цього сезону є середняком чемпіонату України. Після 12 матчів команда йде на 8 місці в турнірній таблиці. Олександр Сапутін є одним із лідерів "Зорі". Він провів на полі 10 поєдинків, пропустив 8 м'ячів, але в чотирьох випадках відстояв "на нуль".

Раніше 23-річний голкіпер говорив, що в його послугах зацікавлені одразу декілька клубів, проте деталей не назвав. Сапутін є вихованцем "Дніпра", ворота "Зорі" він захищає з 2020 року. Контракт футболіста луганського клубу діє до літа 2028 року. Його трансферна вартість становить 600 тисяч євро.

