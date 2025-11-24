Динамо нашло неожиданную замену Нещерету

Александр Сапутин перед поединком. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Во время зимнего трансферного окна к "Динамо" может присоединиться украинский футболист. Чемпионы страны изучают возможность подписать вратаря "Зари".

Голкипер Александр Сапутин стал одним из открытий этого сезона, сообщает "Динамомания".

Серия поражений "Динамо" в чемпионате Украины привела к тому, что в клубе начали рассматривать комплексные варианты исправления ситуации. Одной из таких мер может стать работа на трансферном рынке. Стало известно о первом претенденте на переход в состав "бело-синих".

Александр Сапутин во время матча. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Зачем "Динамо" Сапутин

Луганская "Заря" в этом сезоне является середняком чемпионата Украины. После 12 матчей команда идет на 8 месте в турнирной таблице. Александр Сапутин является одним из лидеров "Зари". Он провел на поле 10 поединков, пропустил 8 мячей, но в четырех случаях отстоял "на ноль".

Ранее 23-летний голкипер говорил, что в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, однако деталей не назвал. Сапутин является воспитанником "Днепра", ворота "Зари" он защищает с 2020 года. Контракт футболиста луганского клуба действует до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро.

