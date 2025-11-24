Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо хочет купить игрока, который решит часть проблем команды

Динамо хочет купить игрока, который решит часть проблем команды

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 15:44
обновлено: 15:43
Динамо нашло неожиданную замену Нещерету
Александр Сапутин перед поединком. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Во время зимнего трансферного окна к "Динамо" может присоединиться украинский футболист. Чемпионы страны изучают возможность подписать вратаря "Зари". 

Голкипер Александр Сапутин стал одним из открытий этого сезона, сообщает "Динамомания". 

Реклама
Читайте также:

Серия поражений "Динамо" в чемпионате Украины привела к тому, что в клубе начали рассматривать комплексные варианты исправления ситуации. Одной из таких мер может стать работа на трансферном рынке. Стало известно о первом претенденте на переход в состав "бело-синих". 

Александр Сапутин
Александр Сапутин во время матча. Фото: instagram.com/sapa_.13/

Зачем "Динамо" Сапутин 

Луганская "Заря" в этом сезоне является середняком чемпионата Украины. После 12 матчей команда идет на 8 месте в турнирной таблице. Александр Сапутин является одним из лидеров "Зари". Он провел на поле 10 поединков, пропустил 8 мячей, но в четырех случаях отстоял "на ноль". 

Ранее 23-летний голкипер говорил, что в его услугах заинтересованы сразу несколько клубов, однако деталей не назвал. Сапутин является воспитанником "Днепра", ворота "Зари" он защищает с 2020 года. Контракт футболиста луганского клуба действует до лета 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 600 тысяч евро. 

Напомним, украинский специалист сомневается в том, что сборная Украины сможет обыграть Швецию в отборе на Мундиаль. 

Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом мира по количеству результативных действий за свою карьеру. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Заря Луганск Александр Сапутин
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации