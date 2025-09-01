Динамо підписало вінгера з Нігерії на чотири роки

Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" перед закінченням трансферного вікна провернуло свій перший трансфер у літнє міжсезоння. Клуб підсилив позицію вінгера.

Про новий трансфер "Динамо" повідомило на офіційному сайті.

Новачок київського "Динамо"

Київське "Динамо" повідомило, що уклало чотирирічний контракт із 20-річним нігерійським вінгером Шолою Огунданом.

Новачок "Динамо" розпочав професійну футбольну кар'єру в квітні 2023 року, виступаючи за "Ремо Старз", а звідти перейшов в оренду до "Фламенго", а в липні 2024 року бразильський клуб викупив його контракт.

У складі молодіжної команди "Фламенго" U20 Огундана двічі поспіль виграв Кубок Лібертадорес U-20 (2024 та 2025), ставши найкращим гравцем останнього розіграшу.

Загалом за молодіжку команду "Фламенго" провів 46 матчів, забив дев'ять голів і віддав сім асистів, здобувши прізвисько "Нігерійська ракета".

Раніше в ЗМІ повідомляли, що "Динамо" витратило на гравця 200 тисяч євро, але кияни отримають лише 50% прав на гравця.

