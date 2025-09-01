Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо купило іноземного футболіста на позицію вінгера

Динамо купило іноземного футболіста на позицію вінгера

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 21:57
Динамо підписало вінгера з Нігерії на чотири роки
Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" перед закінченням трансферного вікна провернуло свій перший трансфер у літнє міжсезоння. Клуб підсилив позицію вінгера.

Про новий трансфер "Динамо" повідомило на офіційному сайті.

Реклама
Читайте також:

Новачок київського "Динамо"

Київське "Динамо" повідомило, що уклало чотирирічний контракт із 20-річним нігерійським вінгером Шолою Огунданом.

Шола Огундан
Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Новачок "Динамо" розпочав професійну футбольну кар'єру в квітні 2023 року, виступаючи за "Ремо Старз", а звідти перейшов в оренду до "Фламенго", а в липні 2024 року бразильський клуб викупив його контракт.

У складі молодіжної команди "Фламенго" U20 Огундана двічі поспіль виграв Кубок Лібертадорес U-20 (2024 та 2025), ставши найкращим гравцем останнього розіграшу.

Шола Огундан
Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Загалом за молодіжку команду "Фламенго" провів 46 матчів, забив дев'ять голів і віддав сім асистів, здобувши прізвисько "Нігерійська ракета".

Раніше в ЗМІ повідомляли, що "Динамо" витратило на гравця 200 тисяч євро, але кияни отримають лише 50% прав на гравця.

Нагадаємо, де та коли покажуть матч збірної України проти Франції.

Українська тенісистка Марта Костюк встановила національний рекорд на US Open.

футбол Динамо Футбол трансфери Фламенго Шола Огундан
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації