Динамо подписало вингера из Нигерии на четыре года

Динамо купило иностранного футболиста на позицию вингера
Киевское "Динамо" перед окончанием трансферного окна провернуло свой первый трансфер в летнее межсезонье. Клуб усилил позицию вингера.
О новом трансфере "Динамо" сообщило на официальном сайте.
Новичок киевского "Динамо"
Киевское "Динамо" сообщило, что заключило четырехлетний контракт с 20-летним нигерийским вингером Шолой Огунданом.
Новичок "Динамо" начал профессиональную футбольную карьеру в апреле 2023 года, выступая за "Ремо Старз", а оттуда перешел в аренду во "Фламенго", а в июле 2024 года бразильский клуб выкупил его контракт.
В составе молодежной команды "Фламенго" U20 Огундана дважды подряд выиграл Кубок Либертадорес U-20 (2024 и 2025), став лучшим игроком последнего розыгрыша.
Всего за молодежную команду "Фламенго" провел 46 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов, получив прозвище "Нигерийская ракета".
Ранее в СМИ сообщали, что "Динамо" потратило на игрока 200 тысяч евро, но киевляне получат лишь 50% прав на игрока.
Напомним, где и когда покажут матч сборной Украины против Франции.
Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на US Open.
Читайте Новини.LIVE!