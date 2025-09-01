Динамо подписало вингера из Нигерии на четыре года

Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" перед окончанием трансферного окна провернуло свой первый трансфер в летнее межсезонье. Клуб усилил позицию вингера.

О новом трансфере "Динамо" сообщило на официальном сайте.

Реклама

Читайте также:

Новичок киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" сообщило, что заключило четырехлетний контракт с 20-летним нигерийским вингером Шолой Огунданом.

Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Новичок "Динамо" начал профессиональную футбольную карьеру в апреле 2023 года, выступая за "Ремо Старз", а оттуда перешел в аренду во "Фламенго", а в июле 2024 года бразильский клуб выкупил его контракт.

В составе молодежной команды "Фламенго" U20 Огундана дважды подряд выиграл Кубок Либертадорес U-20 (2024 и 2025), став лучшим игроком последнего розыгрыша.

Шола Огундан. Фото: "Динамо"

Всего за молодежную команду "Фламенго" провел 46 матчей, забил девять голов и отдал семь ассистов, получив прозвище "Нигерийская ракета".

Ранее в СМИ сообщали, что "Динамо" потратило на игрока 200 тысяч евро, но киевляне получат лишь 50% прав на игрока.

Напомним, где и когда покажут матч сборной Украины против Франции.

Украинская теннисистка Марта Костюк установила национальный рекорд на US Open.