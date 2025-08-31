Відео
Динамо купує вихованця Мілана в іншого європейського ТОП-клубу

Динамо купує вихованця Мілана в іншого європейського ТОП-клубу

Дата публікації: 31 серпня 2025 23:59
Динамо орендує 21-річного захисника Рейнджерс
Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Київське "Динамо" намагається підсилитись до завершення трансферного вікна в Україні. Наразі пріоритетними позиціями є лівий вінгер та центральний захисник.

Портал The Scottish Sun повідомив, що "Динамо" оформить перехід футболіста шотландського "Рейнджерс".

"Динамо" отримає молодого захисника

За інформацією джерела, 21-річний центральний захисник "Рейнджерс" Клінтон Нсіала готується до переходу в київське "Динамо".

Наразі мова йде про оренду до 30 червня 2026 року.

Клинтон Нсиала
Клінтон Нсіала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

Минулого року француз провів 17 матчів за шотландський клуб, відзначившись одним голом, але не став основним гравцем.

У новому сезоні гравець більше не входить в плани тренерського штабу клуба.

Кар’єра футболіста почалася в академії "Ніцци", а потім він виступав за молодіжну команду "Мілана". В "Рейнджерс" він грав за дубль та основну команду.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 500 тисяч євро.

Нагадаємо, новозеландський суперважковаговик Джозеф Паркер вибрав іншого суперника — Олександр Усик зачекає.

Збірна України з футболу змінила заявку на матч з Францією — які зміни сталися.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
