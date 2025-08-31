Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо несподівано легко розгромило житомирське Полісся

Динамо несподівано легко розгромило житомирське Полісся

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 18:06
Динамо Київ впевнено перемогло Полісся завдяки Герреро та Буяльському
Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

В рамках центрального матчу четвертого туру УПЛ "Динамо" зіграло проти "Полісся". Матч пройшов у Києві на домашній арені киян.

"Динамо" першим пропустило, але впевнено виграло матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Динамо" було свіжішим за суперника

На початку матчу кияни активно намагалися контролювати гру, але на 7-й хвилині пропустили після помилки в обороні.

"Динамо" після пропущеного голу виглядало не кращим чином в атаці, але на 19-й хвилині кияни забили курйозний м'яч. Воротар "Полісся" Кудрик припустився помилки, віддавши м’яч Герреро, який зрівняв рахунок.

Напруга наросла на 31-й хвилині, коли Чоботенко зфолив на Волошині в штрафному, і арбітр призначив пенальті. Буяльський впевненим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Перед перервою, на 44-й хвилині, Герреро вивів Волошина в штрафний майданчик, той віддав на Буяльського, який довів рахунок до 3:1.

У другому таймі, на 50-й хвилині, Волошин, отримавши пас від Караваєва, обіграв Кудрика й установив фінальний результат 4:1.

"Динамо" могло забити ще кілька м'ячів, але гравці не влучили. Від суперника небезпеки майже не відчувалося, оскільки "Полісся" здавалося дуже втомленим.

Перемога дозволила "Динамо" очолити турнірну таблицю з 12 очками після чотирьох матчів.

"Динамо" — "Полісся" — 4:1

Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 — Йосефі, 7

"Динамо": Нещерет — Караваєв (Дубінчак, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Яцик, Михайленко (Бражко, 9), Буяльський (Піхальонок, 80) — Волошин, Герреро (Пономаренко, 71), Кабаєв (Ярмоленко, 71).

"Полісся": Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій (Бескоровайний, 65), Михайліченко (Корнійчук, 58) — Андрієвський, Бабенко, Йосефі (Таллес, 58) — Гуцуляк, Гайдучик (Велетень, 58), Назаренко (Філіппов, 73).

Попередження: Біловар, Таллес Коста — Андрієвський, Бабенко, Таллес Коста, Бескоровайний

Нагадаємо, Джозеф Паркер вибрав іншого суперника замість Олександра Усика.

Раніше Сергій Ребров вирішив змінити Олександра Тимчика в заявці на Францію.

футбол Динамо УПЛ Полісся Едуардо Герреро
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації