Динамо Київ впевнено перемогло Полісся завдяки Герреро та Буяльському

Едуардо Герреро. Фото: "Динамо" Київ

В рамках центрального матчу четвертого туру УПЛ "Динамо" зіграло проти "Полісся". Матч пройшов у Києві на домашній арені киян.

"Динамо" першим пропустило, але впевнено виграло матч, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" було свіжішим за суперника

На початку матчу кияни активно намагалися контролювати гру, але на 7-й хвилині пропустили після помилки в обороні.

"Динамо" після пропущеного голу виглядало не кращим чином в атаці, але на 19-й хвилині кияни забили курйозний м'яч. Воротар "Полісся" Кудрик припустився помилки, віддавши м’яч Герреро, який зрівняв рахунок.

Напруга наросла на 31-й хвилині, коли Чоботенко зфолив на Волошині в штрафному, і арбітр призначив пенальті. Буяльський впевненим ударом реалізував одинадцятиметровий.

Перед перервою, на 44-й хвилині, Герреро вивів Волошина в штрафний майданчик, той віддав на Буяльського, який довів рахунок до 3:1.

У другому таймі, на 50-й хвилині, Волошин, отримавши пас від Караваєва, обіграв Кудрика й установив фінальний результат 4:1.

"Динамо" могло забити ще кілька м'ячів, але гравці не влучили. Від суперника небезпеки майже не відчувалося, оскільки "Полісся" здавалося дуже втомленим.

Перемога дозволила "Динамо" очолити турнірну таблицю з 12 очками після чотирьох матчів.

"Динамо" — "Полісся" — 4:1

Голи: Герреро, 19, Буяльський, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 — Йосефі, 7

"Динамо": Нещерет — Караваєв (Дубінчак, 80), Біловар, Михавко, Вівчаренко — Яцик, Михайленко (Бражко, 9), Буяльський (Піхальонок, 80) — Волошин, Герреро (Пономаренко, 71), Кабаєв (Ярмоленко, 71).

"Полісся": Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій (Бескоровайний, 65), Михайліченко (Корнійчук, 58) — Андрієвський, Бабенко, Йосефі (Таллес, 58) — Гуцуляк, Гайдучик (Велетень, 58), Назаренко (Філіппов, 73).

Попередження: Біловар, Таллес Коста — Андрієвський, Бабенко, Таллес Коста, Бескоровайний

