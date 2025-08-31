Динамо Киев уверенно победило Полесье благодаря Герреро и Буяльскому

Эдуардо Герреро. Фото: "Динамо" Киев

В рамках центрального матча четвертого тура УПЛ "Динамо" сыграло против "Полесья". Матч прошел в Киеве на домашней арене киевлян.

"Динамо" первым пропустило, но уверенно выиграло матч, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" было свежее соперника

В начале матча киевляне активно пытались контролировать игру, но на 7-й минуте пропустили после ошибки в обороне.

"Динамо" после пропущенного гола выглядело не лучшим образом в атаке, но на 19-й минуте киевляне забили курьезный мяч. Вратарь "Полесья" Кудрик допустил ошибку, отдав мяч Герреро, который сравнял счет.

Напряжение нарастало на 31-й минуте, когда Чоботенко сфолил на Волошине в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Буяльский уверенным ударом реализовал одиннадцатиметровый.

Перед перерывом, на 44-й минуте, Герреро вывел Волошина в штрафную площадь, тот отдал на Буяльского, который довел счет до 3:1.

Во втором тайме, на 50-й минуте, Волошин, получив пас от Караваева, обыграл Кудрика и установил финальный результат 4:1.

"Динамо" могло забить еще несколько мячей, но игроки не попали. От соперника опасности почти не ощущалось, поскольку "Полесье" казалось очень уставшим.

Победа позволила "Динамо" возглавить турнирную таблицу с 12 очками после четырех матчей.

"Динамо" — "Полесье" — 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 — Йосефи, 7

"Динамо": Нещерет — Караваев (Дубинчак, 80), Биловар, Михавко, Вивчаренко — Яцик, Михайленко (Бражко, 9), Буяльский (Пихаленок, 80) — Волошин, Герреро (Пономаренко, 71), Кабаев (Ярмоленко, 71).

"Полесье": Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапий (Бескоровайный, 65), Михайличенко (Корнийчук, 58) — Андриевский, Бабенко, Йосефи (Таллес, 58) — Гуцуляк, Гайдучик (Великан, 58), Назаренко (Филиппов, 73).

Предупреждения: Биловар, Таллес Коста — Андриевский, Бабенко, Таллес Коста, Бескоровайный

