Динамо арендует 21-летнего защитника Рейнджерс

Динамо покупает воспитанника Милана у другого ТОП-клуба
Киевское "Динамо" пытается усилиться до завершения трансферного окна в Украине. Сейчас приоритетными позициями являются левый вингер и центральный защитник.
Портал The Scottish Sun сообщил, что "Динамо" оформит переход футболиста шотландского "Рейнджерс".
"Динамо" получит молодого защитника
По информации источника, 21-летний центральный защитник "Рейнджерс" Клинтон Нсиала готовится к переходу в киевское "Динамо".
Сейчас речь идет об аренде до 30 июня 2026 года.
В прошлом году француз провел 17 матчей за шотландский клуб, отметившись одним голом, но не стал основным игроком.
В новом сезоне игрок больше не входит в планы тренерского штаба клуба.
Карьера футболиста началась в академии "Ниццы", а затем он выступал за молодежную команду "Милана". В "Рейнджерс" он играл за дубль и основную команду.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.
