Динамо арендует 21-летнего защитника Рейнджерс

Киевское "Динамо" пытается усилиться до завершения трансферного окна в Украине. Сейчас приоритетными позициями являются левый вингер и центральный защитник.

Портал The Scottish Sun сообщил, что "Динамо" оформит переход футболиста шотландского "Рейнджерс".

"Динамо" получит молодого защитника

По информации источника, 21-летний центральный защитник "Рейнджерс" Клинтон Нсиала готовится к переходу в киевское "Динамо".

Сейчас речь идет об аренде до 30 июня 2026 года.

Клинтон Нсиала. Фото: instagram.com/c.nsiala/

В прошлом году француз провел 17 матчей за шотландский клуб, отметившись одним голом, но не стал основным игроком.

В новом сезоне игрок больше не входит в планы тренерского штаба клуба.

Карьера футболиста началась в академии "Ниццы", а затем он выступал за молодежную команду "Милана". В "Рейнджерс" он играл за дубль и основную команду.

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 500 тысяч евро.

