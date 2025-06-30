Талановитий бельгієць відмовився переходити в Динамо попри хорошу пропозицію

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" продовжує працювати на трансферному ринку. Команда шукає в Європі та в Південній Америці вінгера та центрального захисника.

Кияни вже намагалися купити бельгійського футболіста, повідомили в "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, "Динамо" проявило інтерес до 20-річного бельгійського вінгера нідерландського "Камбюра" із другого дивізіону Бенджаміна Паувельса.

Столичний клуб запропонував за гравця понад 1 мільйон євро, але Паувельс відмовився від переїзду до України. Причини відмови не уточнюються, але це може бути пов’язано з війною.

У сезоні 2024/2025 Бенджамін Паувельс провів 37 матчів за "Камбур", забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінює бельгійця у 650 тисяч євро. Молодий вінгер відзначається швидкістю, технікою та вмінням створювати моменти для партнерів.

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