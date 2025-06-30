Талантливый бельгиец отказался переходить в Динамо несмотря на хорошее предложение

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Команда ищет в Европе и в Южной Америке вингера и центрального защитника.

Киевляне уже пытались купить бельгийского футболиста, сообщили в "ТаТоТаке".

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По информации источника, "Динамо" проявило интерес к 20-летнему бельгийскому вингеру нидерландского "Камбюра" из второго дивизиона Бенджамину Паувельсу.

Столичный клуб предложил за игрока более 1 миллиона евро, но Паувельс отказался от переезда в Украину. Причины отказа не уточняются, но это может быть связано с войной.

В сезоне 2024/2025 Бенджамин Паувельс провел 37 матчей за "Камбур", забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 650 тысяч евро. Молодой вингер отмечается скоростью, техникой и умением создавать моменты для партнеров.

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