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Главная Спорт Динамо пытается купить европейского футболиста

Динамо пытается купить европейского футболиста

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 23:59
Талантливый бельгиец отказался переходить в Динамо несмотря на хорошее предложение
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" продолжает работать на трансферном рынке. Команда ищет в Европе и в Южной Америке вингера и центрального защитника.

Киевляне уже пытались купить бельгийского футболиста, сообщили в "ТаТоТаке".

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По информации источника, "Динамо" проявило интерес к 20-летнему бельгийскому вингеру нидерландского "Камбюра" из второго дивизиона Бенджамину Паувельсу.

Столичный клуб предложил за игрока более 1 миллиона евро, но Паувельс отказался от переезда в Украину. Причины отказа не уточняются, но это может быть связано с войной.

В сезоне 2024/2025 Бенджамин Паувельс провел 37 матчей за "Камбур", забил четыре гола и отдал восемь голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 650 тысяч евро. Молодой вингер отмечается скоростью, техникой и умением создавать моменты для партнеров.

Напомним, Илью Забарного россияне призвали не выгонять из "ПСЖ" Матвея Сафонова.

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о своей родине — Беларуси.

футбол Бельгия Динамо Футбол трансферы Александр Шовковский
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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