Головна Спорт Динамо не перемогло тричі поспіль — Шовковський шукає винних

Динамо не перемогло тричі поспіль — Шовковський шукає винних

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 23:11
Динамо і Карпати розписали бойову нічию у сьомому турі УПЛ
Матч "Карпати" — "Динамо". Фото: "Динамо"

У сьомому турі УПЛ київське "Динамо" у Львові зіграли з "Карпатами". Столичний клуб не зміг перемогти, і матч завершився внічию 3:3.

Для команди Олександра Шовковського це третя нічия поспіль в УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

Чергова невдача "Динамо"

"Карпати" шокували киян в першому таймі та двічі забили. Спершу відзначився Альварес, а потім забив Бруніньо.

Наприкінці першого тайму Караваєв відіграв один м’яч і дав надію киянам.

Несподіваним для львів’ян став початок другої половини. Спершу Шапаренко зрівняв рахунок, а потім Караваєв оформив дубль і вивів команду вперед.

Наприкінці гри "Карпати" влаштували навалу на ворота суперників, і їм вдалося забити після удару Мірошниченка та помилки воротаря киян.

"Карпати" — "Динамо" — 3:3

Голи: Альварес, 24, Бруніньйо, 27, Мірошніченко, 90+3 — Караваєв, 43, 52, Шапаренко, 50

Александр Шовковский
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Реакція Шовковського на чергову невдачу

Шовковський визнав, що забити три голи, мати ще низку моментів, але пропустити стільки ж — результат, який не може влаштовувати жодну команду. Особливо його розчарували другий і третій пропущені м’ячі, де захист діяв не найкраще, а першому голу можна було запобігти за кращої гри.

У першому таймі, коли "Карпати" забили двічі за короткий проміжок, Шовковський активно апелював до четвертого арбітра, вважаючи, що рефері Віталій Романов припустився помилки, не зафіксувавши фол на Олександрові Піхальонку в центрі поля. На думку тренера, помилка судді стала передумовою для контратаки суперника.

Щодо чуток про заміну Караваєва в перерві, тренер спростував планування таких змін, зазначивши, що всі гравці готувалися, але рішення прийняли пізніше через проблеми на фланзі.

футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський Карпати Львів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
