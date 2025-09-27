Видео
Динамо не победило трижды подряд — Шовковский ищет виновных

Динамо не победило трижды подряд — Шовковский ищет виновных

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 23:11
Динамо и Карпаты расписали боевую ничью в седьмом туре УПЛ
Матч "Карпаты" — "Динамо". Фото: "Динамо"

В седьмом туре УПЛ киевское "Динамо" во Львове сыграли с "Карпатами". Столичный клуб не смог победить, и матч завершился вничью 3:3.

Для команды Александра Шовковского это третья ничья подряд в УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

Очередная неудача "Динамо"

"Карпаты" шокировали киевлян в первом тайме и дважды забили. Сперва отличился Альварес, а затем забил Бруниньо.

В конце первого тайма Караваев отыграл один мяч и дал надежду киевлянам.

Неожиданным для львовян стало начало второй половины. Сначала Шапаренко сравнял счет, а затем Караваев оформил дубль и вывел команду вперед.

В конце игры "Карпаты" устроили навал на ворота соперников, и им удалось забить после удара Мирошниченко и ошибки вратаря киевлян.

"Карпаты" — "Динамо" — 3:3

Голы: Альварес, 24, Бруниньо, 27, Мирошниченко, 90+3 — Караваев, 43, 52, Шапаренко, 50

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Фото: "Динамо"

Реакция Шовковского на очередную неудачу

Шовковский признал, что забить три гола, иметь еще ряд моментов, но пропустить столько же — результат, который не может устраивать ни одну команду. Особенно его разочаровали второй и третий пропущенные мячи, где защита действовала не лучше, а первый гол можно было предотвратить при лучшей игре.

В первом тайме, когда "Карпаты" забили дважды за короткий промежуток, Шовковский активно апеллировал к четвертому арбитру, считая, что рефери Виталий Романов допустил ошибку, не зафиксировав фол на Александре Пихаленке в центре поля. По мнению тренера, ошибка судьи стала предпосылкой для контратаки соперника.

Относительно слухов о замене Караваева в перерыве, тренер опроверг планирование таких изменений, отметив, что все игроки готовились, но решение приняли позже из-за проблем на фланге.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
