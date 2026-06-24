Динамо оголосило про трансфер футболіста ПСЖ
Київське "Динамо" оголосило про підписання французького нападника П'єра Мунгенге. Контракт із 18-річним футболістом набуде чинності 1 липня та буде розрахований на три роки.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "Динамо".
До Києва перейшов один із лідерів академії "ПСЖ"
Мунгенге народився в Еврі-Куркуронні та пройшов футбольну підготовку в академіях "Еврі" та "Вільжуїфа". У 2021 році форвард приєднався до структури "ПСЖ", де швидко став одним із найперспективніших гравців свого покоління.
У сезоні-2025/26 нападник провів 33 матчі за команду "ПСЖ" U-19, у яких забив 21 гол і віддав 12 результативних передач. Разом із паризьким клубом він виграв юнацький чемпіонат Франції, а також став найкращим бомбардиром команди в Юнацькій лізі УЄФА та Кубку Франції серед юнаків.
Окрім виступів за молодіжний склад, Мунгенге вже встиг дебютувати за першу команду "ПСЖ". Форвард зіграв у матчі французької Ліги 1 проти "Лор'яна".
У Мунгенге є клаусула
За інформацією джерел, під час переговорів із футболістом активну участь брав президент "Динамо" Ігор Суркіс. Київський клуб розглядає француза як одного з найперспективніших молодих гравців атаки.
Також стало відомо, що в контракті нападника прописано клаусулу в розмірі 20 мільйонів євро.
Для київського клубу це один із найгучніших трансферів у лінію атаки за останні роки. Минулого сезону "Динамо" також підсилило цю позицію румунським форвардом Владиславом Бленуце.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в Італії почали активно закликати керівництво "Мілана" звернути увагу на талант Матвія Пономаренка.
Також Новини.LIVE писав, що Томаш Кендзьора офіційно повернувся до київського "Динамо" після періоду виступів за кордоном.
Читайте Новини.live!